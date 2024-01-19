https://ria.ru/20240119/vagony-1922420738.html

"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году

"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024

"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году

Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в 2024 году планирует приобрести 70 новых пассажирских вагонов, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:08

2024-01-19T19:08

2024-01-19T19:08

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

гранд сервис экспресс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769502533_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56e59c2f46cf5f8cca17a777d8e3747d.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в 2024 году планирует приобрести 70 новых пассажирских вагонов, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "Будем покупать исходя из возможностей производителя, если говорить о новых вагонах. В прошлом купили 130, в этом году планы где-то в районе 70", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия". Ганов отметил, что за ближайшие три года компания планирует нарастить парк на 300 вагонов. На сегодня "Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.

https://ria.ru/20240119/perevozki-1922420399.html

https://ria.ru/20240118/platskart-1922195312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

выставка-форум "россия", гранд сервис экспресс