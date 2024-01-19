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"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024
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19:08 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/vagony-1922420738.html
"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году
"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году - РИА Новости, 19.01.2024
"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году
Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в 2024 году планирует приобрести 70 новых пассажирских вагонов, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:08
2024-01-19T19:08
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
гранд сервис экспресс
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в 2024 году планирует приобрести 70 новых пассажирских вагонов, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов. "Будем покупать исходя из возможностей производителя, если говорить о новых вагонах. В прошлом купили 130, в этом году планы где-то в районе 70", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия". Ганов отметил, что за ближайшие три года компания планирует нарастить парк на 300 вагонов. На сегодня "Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
https://ria.ru/20240119/perevozki-1922420399.html
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выставка-форум "россия", гранд сервис экспресс
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Гранд Сервис Экспресс
"Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году

Ганов: "Гранд Сервис Экспресс" планирует закупить 70 новых вагонов в 2024 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчасток железнодорожной магистрали
Участок железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участок железнодорожной магистрали. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" в 2024 году планирует приобрести 70 новых пассажирских вагонов, ответил на вопрос РИА Новости гендиректор компании Александр Ганов.
"Будем покупать исходя из возможностей производителя, если говорить о новых вагонах. В прошлом купили 130, в этом году планы где-то в районе 70", - сказал он в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
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Ганов отметил, что за ближайшие три года компания планирует нарастить парк на 300 вагонов.
На сегодня "Гранд Сервис Экспресс" является единственным железнодорожным перевозчиком в Крым. Компания организует перевозку пассажиров на фирменных поездах "Таврия" с 2019 года.
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