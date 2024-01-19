https://ria.ru/20240119/ucheniya-1922270436.html

В Госдуме прокомментировали масштабные учения НАТО

В Госдуме прокомментировали масштабные учения НАТО - РИА Новости, 19.01.2024

В Госдуме прокомментировали масштабные учения НАТО

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал предстоящие масштабные учения НАТО проявлением агрессивной сущности стран этого... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:29

2024-01-19T10:29

2024-01-19T10:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал предстоящие масштабные учения НАТО проявлением агрессивной сущности стран этого военно-политического блока и демонстрацией подготовки к войне с Россией. Ранее главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс начинает на следующей неделе "крупнейшие за последние десятилетия" учения Steadfast Defender-2024. В них задействуют порядка 90 тысяч военнослужащих. Учения продлятся несколько месяцев. "Помимо проявления агрессивной сущности стран НАТО, прежде всего США, и демонстрации подготовки к войне с Россией, эти учения имеют и иную цель - запугать российских избирателей, исказить их волеизъявление при голосовании. А это уже прямое вмешательство во внутренние дела России. Поэтому нам надо не только держать порох сухим, но проявить патриотизм и политическую зрелость на предстоящих выборах", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, учения НАТО Steadfast Defender 2024, которые начнутся в конце января и продлятся до мая, не случайно совпадают с кампанией по выборам президента России, вплоть до его инаугурации.

https://ria.ru/20240118/ukraina-1922015205.html

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россия, леонид ивлев, нато, в мире, сша