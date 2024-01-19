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Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок - РИА Новости, 19.01.2024
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06:49 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/ubiystvo-1922247256.html
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок - РИА Новости, 19.01.2024
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок
Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:49
2024-01-19T06:49
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 янв - РИА Новости. Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. В сентябре полиция сообщала, что проверяет обстоятельства инцидента в Киселевске, где 46-летний мужчина выбросил с девятого этажа беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу, от полученных травм собака погибла. Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Обвиняемому грозило до 5 лет лишения свободы. "Осужденный вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html
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происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок

Житель Кузбасса получил условный срок за убийство беременной собаки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КЕМЕРОВО, 19 янв - РИА Новости. Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области.
В сентябре полиция сообщала, что проверяет обстоятельства инцидента в Киселевске, где 46-летний мужчина выбросил с девятого этажа беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу, от полученных травм собака погибла. Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Обвиняемому грозило до 5 лет лишения свободы.
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"Осужденный вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
 
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