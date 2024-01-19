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Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок - РИА Новости, 19.01.2024
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок
Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:49
2024-01-19T06:49
2024-01-19T06:49
происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 янв - РИА Новости. Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. В сентябре полиция сообщала, что проверяет обстоятельства инцидента в Киселевске, где 46-летний мужчина выбросил с девятого этажа беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу, от полученных травм собака погибла. Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Обвиняемому грозило до 5 лет лишения свободы. "Осужденный вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
Происшествия, Кемеровская область
Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок
Житель Кузбасса получил условный срок за убийство беременной собаки