https://ria.ru/20240119/ubiystvo-1922247256.html

Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок

Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок - РИА Новости, 19.01.2024

Житель Кузбасса, убивший собаку садистским способом, получил условный срок

Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T06:49

2024-01-19T06:49

2024-01-19T06:49

происшествия

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 19 янв - РИА Новости. Житель города Киселевска, убивший собаку садистским способом, получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры по Кемеровской области. В сентябре полиция сообщала, что проверяет обстоятельства инцидента в Киселевске, где 46-летний мужчина выбросил с девятого этажа беременную собаку за то, что она покусала домашнюю крысу, от полученных травм собака погибла. Было возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Обвиняемому грозило до 5 лет лишения свободы. "Осужденный вину в инкриминируемом ему деянии признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20231108/sobaka-1908120906.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, кемеровская область