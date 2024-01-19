https://ria.ru/20240119/tviks-1922302753.html

Юрист рассказал о последствиях для проводницы, выбросившей кота из поезда

Юрист рассказал о последствиях для проводницы, выбросившей кота из поезда - РИА Новости, 19.01.2024

Юрист рассказал о последствиях для проводницы, выбросившей кота из поезда

Проводнице, выбросившей из поезда в Кирове кота по кличке Твикс, не грозит какая-либо установленная законом ответственность, в её действиях не было злого... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:03

2024-01-19T12:03

2024-01-19T14:33

происшествия

киров

россия

екатеринбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922346414_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_1739f909ee223044baae944312c90a80.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Проводнице, выбросившей из поезда в Кирове кота по кличке Твикс, не грозит какая-либо установленная законом ответственность, в её действиях не было злого умысла, сообщил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Дмитрий Рощин. Ранее Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщил, что не будет возбуждать уголовное дело о самоуправстве после того, как проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург в Кирове 11 января выбросила из вагона кота Твикса, которого везли по специальному билету. Кот выбрался из переноски и пошел гулять по вагону. Как пояснила проводница, она решила, что у кота нет хозяев, поскольку опрос пассажиров оказался безрезультатным. Теперь, как следует из многочисленных объявлений в соцсетях, волонтеры ищут животное в окрестностях вокзала в Кирове, за него обещано 30 тысяч рублей вознаграждения. "Уголовного дела здесь быть не может, потому что нет какого-либо умысла. Причинение значительного ущерба по неосторожности, даже если кот стоит миллионы, это не уголовная ответственность, а гражданско-правовая. Лишь умышленное причинение ущерба влечет ответственность. Самоуправства здесь тоже нет, проводник не допустил превышения должностных полномочий, наоборот, у проводника есть полномочия предпринимать меры по поддержанию порядка в вагоне", - рассказал собеседник агентства. По мнению Рощина, в сложившейся ситуации также непросто будет надеяться на компенсацию, потому что пассажиром были нарушены правила перевозки домашнего животного. "Что касается гражданско-правовой ответственности, то здесь необходимо установить вину представителя перевозчика, то есть проводницы, чтобы рассчитывать на какую-то компенсацию. Однако, согласно правилам перевозки домашних животных, в пути они должны находиться в переносках, здесь же произошло обратное, хозяйка не уследила за котом, чем нарушила данные правила. Ситуация неприятная, но в действиях проводницы действительно трудно найти какие-то нарушения, за которые должно последовать наказание", - заключил Рощин.

https://ria.ru/20240119/kot-1922301084.html

киров

россия

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, киров, россия, екатеринбург