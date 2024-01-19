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В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137
В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137 - РИА Новости, 19.01.2024
В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137
Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании "ТНГ Групп", найден неповрежденным, сообщает компания. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:10
2024-01-19T13:10
2024-01-19T13:39
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КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании "ТНГ Групп", найден неповрежденным, сообщает компания. Ранее генеральный директор компании Ян Шарипов сообщил, что на днях между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян источник ионизирующего излучения цезий-137. Поиском контейнера занимались две поисковые бригады, за информацию о нем была назначена премия в 200 тысяч рублей. "С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена", - говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативно-следственных мероприятий. За обещанным вознаграждением никто не обратился. "Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения", - отметил Шарипов.
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иркутская область, усть-кут, происшествия
Иркутская область, Усть-Кут, Происшествия
В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137
ТНГ Групп: под Иркутском нашли потерянный неповрежденный контейнер с цезием-137
КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости.
Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании "ТНГ Групп", найден неповрежденным, сообщает компания
.
Ранее генеральный директор компании Ян Шарипов сообщил, что на днях между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян источник ионизирующего излучения цезий-137. Поиском контейнера занимались две поисковые бригады, за информацию о нем была назначена премия в 200 тысяч рублей.
«
"С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена", - говорится в Telegram-канале компании.
Отмечается, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативно-следственных мероприятий.
За обещанным вознаграждением никто не обратился.
"Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения", - отметил Шарипов.
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