https://ria.ru/20240119/tseziy-1922322894.html

В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137

В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137 - РИА Новости, 19.01.2024

В Иркутской области нашли потерянный контейнер с цезием-137

Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании "ТНГ Групп", найден неповрежденным, сообщает компания. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:10

2024-01-19T13:10

2024-01-19T13:39

иркутская область

усть-кут

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922329535_0:96:1171:755_1920x0_80_0_0_42865dc7dc9b25d0c0284e47282a0fed.jpg

КАЗАНЬ, 19 янв – РИА Новости. Контейнер с радиоактивным цезием-137, потерянный в Иркутской области сотрудниками компании "ТНГ Групп", найден неповрежденным, сообщает компания. Ранее генеральный директор компании Ян Шарипов сообщил, что на днях между городом Усть-Кут и пикетом НЭПа в Иркутской области при транспортировке в сложных метеорологических условиях на зимнике был потерян источник ионизирующего излучения цезий-137. Поиском контейнера занимались две поисковые бригады, за информацию о нем была назначена премия в 200 тысяч рублей. "С места проведения поиска утерянного контейнера пришла долгожданная новость - потеря нашлась! К настоящему моменту известно, что контейнер не был поврежден, целостность его не нарушена", - говорится в Telegram-канале компании. Отмечается, что проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Источник будет направлен к специальному месту хранения на время дальнейших оперативно-следственных мероприятий. За обещанным вознаграждением никто не обратился. "Это лучший вариант развития событий. Хочу поблагодарить всех принимавших участие в поиске. Мы проведем разбор и тщательный анализ всех обстоятельств, приведших к инциденту, чтобы исключить малейшую возможность его повторения", - отметил Шарипов.

https://ria.ru/20230623/tseziy-1879925810.html

иркутская область

усть-кут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иркутская область, усть-кут, происшествия