Рейтинг@Mail.ru
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tsel-1922410552.html
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны - РИА Новости, 19.01.2024
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны
Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:21
2024-01-19T18:21
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/96/1563529690_173:580:2783:2048_1920x0_80_0_0_ad8abc188c407da3a9906dc0bc3fa181.jpg
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики."Предоставление иностранным гражданам права на изменение цели въезда в Российскую Федерацию без необходимости осуществления выезда из Российской Федерации", - говорится в документе.Ожидается, что всем категориям иностранных граждан будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.Доклад по реализации этого пункта плана необходимо будет предоставить в правительство к 10 сентября.
https://ria.ru/20240119/viza-1922408206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156352/96/1563529690_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b2cc0511a0e3f2d3bdbb48ed58323a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны

Иностранцы смогут менять цель въезда в Россию без повторного пересечения границы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Зона паспортного контроля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики.
"Предоставление иностранным гражданам права на изменение цели въезда в Российскую Федерацию без необходимости осуществления выезда из Российской Федерации", - говорится в документе.
Ожидается, что всем категориям иностранных граждан будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.
Доклад по реализации этого пункта плана необходимо будет предоставить в правительство к 10 сентября.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран
18:07
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала