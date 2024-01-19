https://ria.ru/20240119/tsel-1922410552.html

Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны

Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны - РИА Новости, 19.01.2024

Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны

Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:21

2024-01-19T18:21

2024-01-19T18:21

россия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики."Предоставление иностранным гражданам права на изменение цели въезда в Российскую Федерацию без необходимости осуществления выезда из Российской Федерации", - говорится в документе.Ожидается, что всем категориям иностранных граждан будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.Доклад по реализации этого пункта плана необходимо будет предоставить в правительство к 10 сентября.

https://ria.ru/20240119/viza-1922408206.html

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2024

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