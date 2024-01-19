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Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны - РИА Новости, 19.01.2024
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны
Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:21
2024-01-19T18:21
2024-01-19T18:21
россия
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики."Предоставление иностранным гражданам права на изменение цели въезда в Российскую Федерацию без необходимости осуществления выезда из Российской Федерации", - говорится в документе.Ожидается, что всем категориям иностранных граждан будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.Доклад по реализации этого пункта плана необходимо будет предоставить в правительство к 10 сентября.
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россия
Иностранцы смогут менять цель визита в Россию, не выезжая из страны
Иностранцы смогут менять цель въезда в Россию без повторного пересечения границы
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Иностранцам могут предоставить право менять цель въезда в РФ без необходимости выезда из страны, следует из плана мероприятий концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Правительство России утвердило двухлетний план по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики.
"Предоставление иностранным гражданам права на изменение цели въезда в Российскую Федерацию без необходимости осуществления выезда из Российской Федерации", - говорится в документе.
Ожидается, что всем категориям иностранных граждан будет предоставлена возможность изменения цели пребывания в России без выезда с ее территории с взиманием государственной пошлины.
Доклад по реализации этого пункта плана необходимо будет предоставить в правительство к 10 сентября.
Правительство предложило разрешить электронную визу большему числу стран