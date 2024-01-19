https://ria.ru/20240119/tsakhal-1922302426.html

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада" - РИА Новости, 19.01.2024

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:02

2024-01-19T12:02

2024-01-19T12:02

в мире

израиль

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_58c4ff7486e5a9cb7b5c339fa9d4c753.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора. "Вчера (четверг) высокопоставленный член "Исламского джихада" Ваэль Абу-Фануна был ликвидирован в результате точного авиаудара ВВС под руководством южного командования и на основе данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Ваэль Абу-Фануна был заместителем руководителя "Исламского джихада" по операциям в сфере психологической войны. Он занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе был помощником Халила Бахтини, командующего "Исламским джихадом" в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля группировкой "Исламский джихад", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году