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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада" - РИА Новости, 19.01.2024
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:02
2024-01-19T12:02
2024-01-19T12:02
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исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора. "Вчера (четверг) высокопоставленный член "Исламского джихада" Ваэль Абу-Фануна был ликвидирован в результате точного авиаудара ВВС под руководством южного командования и на основе данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Ваэль Абу-Фануна был заместителем руководителя "Исламского джихада" по операциям в сфере психологической войны. Он занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе был помощником Халила Бахтини, командующего "Исламским джихадом" в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля группировкой "Исламский джихад", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"