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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада" - РИА Новости, 19.01.2024
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12:02 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/tsakhal-1922302426.html
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада" - РИА Новости, 19.01.2024
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:02
2024-01-19T12:02
в мире
израиль
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора. "Вчера (четверг) высокопоставленный член "Исламского джихада" Ваэль Абу-Фануна был ликвидирован в результате точного авиаудара ВВС под руководством южного командования и на основе данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Ваэль Абу-Фануна был заместителем руководителя "Исламского джихада" по операциям в сфере психологической войны. Он занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе был помощником Халила Бахтини, командующего "Исламским джихадом" в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. Отмечается, что Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля группировкой "Исламский джихад", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках.
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в мире, израиль, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного члена группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, который отвечал за операции в сфере психологического террора.
«
"Вчера (четверг) высокопоставленный член "Исламского джихада" Ваэль Абу-Фануна был ликвидирован в результате точного авиаудара ВВС под руководством южного командования и на основе данных разведки ЦАХАЛ и Службы общей безопасности. Ваэль Абу-Фануна был заместителем руководителя "Исламского джихада" по операциям в сфере психологической войны. Он занимал несколько должностей в рядах террористической организации, в том числе был помощником Халила Бахтини, командующего "Исламским джихадом" в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Отмечается, что Абу-Фануна отвечал за публикацию видеозаписей ракетных обстрелов Израиля группировкой "Исламский джихад", а также за создание и распространение документации об израильских заложниках.
 
В миреИзраильИсламский джихадОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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