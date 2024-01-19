https://ria.ru/20240119/trump-1922344866.html

В НАТО испугались серьезного настроя Трампа на выход США из альянса

В НАТО испугались серьезного настроя Трампа на выход США из альянса - РИА Новости, 19.01.2024

В НАТО испугались серьезного настроя Трампа на выход США из альянса

Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на американских выборах в 2024 году, тот будет серьезно... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:23

2024-01-19T14:23

2024-01-19T14:23

в мире

сша

дональд трамп

нато

министерство обороны сша

йенс столтенберг

президентские выборы в сша

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются, что в случае победы экс-президента США Дональда Трампа на американских выборах в 2024 году, тот будет серьезно настроен на выход страны из альянса, заявил изданию Newsweek бывший руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье. "Вероятно, (среди руководства НАТО) есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьезно настроен на выход (США из альянса)", - заявил Потье. По словам Потье, выдвинутое Трампом во время его президентства предложение было по большей части остановлено "американской системой", в частности, Пентагоном и конгрессом. "Но, возможно, в этот раз он вернется, настроенный на возмездие... Существует опасение, что на этот раз... он не только может иметь это (выход США из НАТО) в виду, но и может это сделать", - добавил Потье. Как пишет издание, возможный выход США из НАТО - это "сценарий конца света для НАТО". Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на фоне сообщений о намерении Трампа выйти из НАТО заявил, что, считает, что США останутся членом альянса, независимо от результатов выборов в Штатах. Трамп ранее выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют экс-глава государства Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, экс-постпред при ООН Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240116/tramp-1921559038.html

https://ria.ru/20240116/trump-1921607894.html

https://ria.ru/20240111/tramp-1920660078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, дональд трамп, нато, министерство обороны сша, йенс столтенберг, президентские выборы в сша