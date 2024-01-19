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Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов
Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов - РИА Новости, 19.01.2024
Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов
Власти Орловской области в Telegram-канале напомнили жителям о запрете съемки и публикации в интернете фото и видео военной техники, дислоцирующейся на... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:49
2024-01-19T14:49
2024-01-19T14:49
специальная военная операция на украине
орловская область
орел
андрей клычков
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Орловской области в Telegram-канале напомнили жителям о запрете съемки и публикации в интернете фото и видео военной техники, дислоцирующейся на территории региона. В августе 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны, а также расположенных на территории региона военных и стратегических объектов из-за возможного использования их противником. "Жителям региона напоминают о запрете на съемку военной техники. Также действует строгий запрет на публикацию подобных видео и фото в сети. Выложенные материалы могут быть использованы противником!" – говорится в сообщении мэрии Орла. В мэрии отметили, что за несоблюдение правил правоохранители могут принять в отношении нарушителей меры административного и уголовного воздействия.
https://ria.ru/20240103/pvo-1919569222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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орловская область, орел, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Орел, Андрей Клычков
Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов
Мэрия Орла напомнила жителям о запрете размещать в сети фото военных объектов