https://ria.ru/20240119/tekhnika-1922350986.html

Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов

Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов - РИА Новости, 19.01.2024

Жителям Орловской области напомнили о запрете на съемку военных объектов

Власти Орловской области в Telegram-канале напомнили жителям о запрете съемки и публикации в интернете фото и видео военной техники, дислоцирующейся на... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:49

2024-01-19T14:49

2024-01-19T14:49

специальная военная операция на украине

орловская область

орел

андрей клычков

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Орловской области в Telegram-канале напомнили жителям о запрете съемки и публикации в интернете фото и видео военной техники, дислоцирующейся на территории региона. В августе 2023 года губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны, а также расположенных на территории региона военных и стратегических объектов из-за возможного использования их противником. "Жителям региона напоминают о запрете на съемку военной техники. Также действует строгий запрет на публикацию подобных видео и фото в сети. Выложенные материалы могут быть использованы противником!" – говорится в сообщении мэрии Орла. В мэрии отметили, что за несоблюдение правил правоохранители могут принять в отношении нарушителей меры административного и уголовного воздействия.

https://ria.ru/20240103/pvo-1919569222.html

орловская область

орел

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

орловская область, орел, андрей клычков