https://ria.ru/20240119/stabilnost-1922239762.html

Посол России призвал к стабильности на Корейском полуострове

Посол России призвал к стабильности на Корейском полуострове - РИА Новости, 19.01.2024

Посол России призвал к стабильности на Корейском полуострове

Россия приветствует все контакты заинтересованных сторон, любые усилия в пользу укрепления мира и стабильности на Корейском полуострове и готова играть... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T03:44

2024-01-19T03:44

2024-01-19T03:44

в мире

россия

южная корея

георгий зиновьев

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 19 янв - РИА Новости. Россия приветствует все контакты заинтересованных сторон, любые усилия в пользу укрепления мира и стабильности на Корейском полуострове и готова играть позитивную роль, при этом взаимодействие России с КНДР не вступает в противоречие с интересами Южной Кореи, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев на встрече с российскими СМИ в Сеуле. "Россия приветствует все контакты заинтересованных сторон, любые усилия в пользу укрепления мира и стабильности на полуострове и готова играть позитивную роль. Все наши совместные с китайскими партнерами соответствующие инициативы остаются на столе. Мы полагаем, что эти идеи не утратили актуальность", - сказал посол. Он добавил, что первоочередным шагом могло бы стать прекращение враждебных действий всех вовлеченных сторон, как это предусмотрено разработанной более пяти лет назад российско-китайской Дорожной картой по урегулированию проблем Корейского полуострова. При этом, по его словам, взаимодействие России с КНДР в этом плане не нарушает каких-то интересов Южной Кореи, а наоборот, даже соответствует им. Так, если КНДР будет иметь "пространство для маневра на международной арене" и не будет чувствовать себя "загнанной в угол", то у нее могла бы снизиться потребность в каких-то "достаточно резких действиях по демонстрации своего передового военно-технического потенциала". Посол подчеркнул, что духу и букве профильных резолюций СБ ООН соответствует в том числе возможность "поощрения" КНДР, и принимались они с конечной целью не "наказания" КНДР, а обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове. "Не совсем понятно, почему вот этот компонент резолюций СБ ООН не выполняется и никто из постоянных членов СБ особо на него не обращает внимания, кроме РФ и КНР, которые неоднократно призывали каким-то образом и поощрить КНДР в Совете Безопасности, принять политико-гуманитарную резолюцию, проект которой, кстати, остается до сих пор на столе", - отметил Зиновьев. По словам посла, вместо "поощрения" КНДР столкнулась только с усилением давления, но такой курс не приведет к "искомому результату". Он добавил, что соблюдение международного права во всей его полноте - не только санкционных резолюций в адрес КНДР, но и вообще всего Устава ООН, начиная с его первых главных положений, в том числе о равенстве всех наций – "на системной основе" игнорируются Западом во главе с США, которые предпочитают во всем обвинять Россию, Китай и другие, так называемые, авторитарные государства. "Вместо Устава ООН и международного права западный лагерь сейчас, как известно, предлагает некий порядок, основанный на неких правилах, которые нам неизвестны и, думаю, что и никому не известны", - сказал посол. Южная Корея в "Стратегии национальной безопасности" администрации президента Юн Сок Ёля, которая вышла в июне 2023 года заявила, что будет предпримать дипломатические усилия, чтобы побудить Китай и Россию сыграть конструктивную роль в решении северокорейской ядерной проблемы, а также призовет Совет Безопасности ООН и стран-партнеров ввести новые санкции против Пхеньяна в случае новых "провокаций". Южная Корея и США в прошлом году несколько раз пытались принять заявления и резолюции об усилении санкций против Пхеньяна в Совете Безопасности ООН. Но Россия и Китай, которые отмечают, что действия КНДР во многом спровоцированы конфронтационной политикой США и их союзников, каждый раз блокировали введение новых санкций в отношении Пхеньяна, используя свое право постоянных членов СБ ООН. США и Южная Корея уже не раз выражали недовольство действиями РФ и КНР, так как только этот фактор якобы мешает принять новые санкции в отношении Пхеньяна в рамках СБ ООН.

https://radiosputnik.ru/20231231/koreya-1919232227.html

https://ria.ru/20231227/koreya-1918362168.html

россия

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, южная корея, георгий зиновьев, кндр (северная корея)