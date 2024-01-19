https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922418184.html

Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ

Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024

Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ

Об ударах гиперзвуковыми "Кинжалами", французских наемниках и новых потерях ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:53

2024-01-19T18:53

2024-01-19T20:38

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Об ударах гиперзвуковыми "Кинжалами", французских наемниках и новых потерях ВСУ — в материале РИА Новости.Атака на Брянскую областьСредства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны."Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон ВСУ, но при уничтожении он успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах. В результате там загорелись четыре резервуара, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Около 40 человек эвакуировали из окрестностей нефтебазы, рассказал представитель экстренных служб. Ранее в пятницу средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА самолетного типа над Погарским и Унечским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.В Telegram-канале Shot опубликовал информацию о попытке Украины атаковать Тамбовский пороховой завод. Как заявил губернатор области Максим Егоров, предприятие работает в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности жителей региона.Завод находится в Котовске. Он выпускает пироксилиновые пороха. Французские наемники в ВСУНа стороне Украины воюет много иностранных наемников, эта информация каждый раз подтверждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска 17 января высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. По данным ведомства, уничтожены более 60 боевиков. "Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о французских наемниках и были ли какие-то предложения Парижа о телефонном разговоре лидеров двух стран. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в ведомство.Он зашел в здание в 15:00 мск, вопросы журналистов проигнорировал. Дипломат покинул МИД в 15:40 мск, на вопросы также отвечать не стал. Ход спецоперации

https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html

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https://ria.ru/20240119/ukraina-1922352421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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