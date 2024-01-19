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Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:53 19.01.2024 (обновлено: 20:38 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922418184.html
Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ
Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ
Об ударах гиперзвуковыми "Кинжалами", французских наемниках и новых потерях ВСУ — в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:53
2024-01-19T20:38
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
брянская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Об ударах гиперзвуковыми "Кинжалами", французских наемниках и новых потерях ВСУ — в материале РИА Новости.Атака на Брянскую областьСредства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны."Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон ВСУ, но при уничтожении он успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах. В результате там загорелись четыре резервуара, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Около 40 человек эвакуировали из окрестностей нефтебазы, рассказал представитель экстренных служб. Ранее в пятницу средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА самолетного типа над Погарским и Унечским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.В Telegram-канале Shot опубликовал информацию о попытке Украины атаковать Тамбовский пороховой завод. Как заявил губернатор области Максим Егоров, предприятие работает в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности жителей региона.Завод находится в Котовске. Он выпускает пироксилиновые пороха. Французские наемники в ВСУНа стороне Украины воюет много иностранных наемников, эта информация каждый раз подтверждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска 17 января высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. По данным ведомства, уничтожены более 60 боевиков. "Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о французских наемниках и были ли какие-то предложения Парижа о телефонном разговоре лидеров двух стран. В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в ведомство.Он зашел в здание в 15:00 мск, вопросы журналистов проигнорировал. Дипломат покинул МИД в 15:40 мск, на вопросы также отвечать не стал. Ход спецоперации
https://ria.ru/20240119/kiev-1922246246.html
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украина, безопасность, россия, брянская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, воздушно-космические силы россии, дмитрий песков, александр богомаз, максим егоров
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Брянская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Воздушно-космические силы России, Дмитрий Песков, Александр Богомаз, Максим Егоров
Спецоперация, 19 января: ВС России нанесли 17 ударов по объектам ВСУ

Минобороны: ВС России за неделю нанесли 17 ударов по объектам ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал"
Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Об ударах гиперзвуковыми "Кинжалами", французских наемниках и новых потерях ВСУ — в материале РИА Новости.

Атака на Брянскую область

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны.
"Девятнадцатого января около 06:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", — заявили в ведомстве.
© МЧС РоссииПожар на нефтебазе в Клинцах
Пожар на нефтебазе в Клинцах
© МЧС России
Пожар на нефтебазе в Клинцах
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, средства радиоэлектронной борьбы подавили дрон ВСУ, но при уничтожении он успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах.
В результате там загорелись четыре резервуара, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Около 40 человек эвакуировали из окрестностей нефтебазы, рассказал представитель экстренных служб.
Ранее в пятницу средства ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА самолетного типа над Погарским и Унечским районами Брянской области, пострадавших и разрушений нет, заявил Богомаз.
В Telegram-канале Shot опубликовал информацию о попытке Украины атаковать Тамбовский пороховой завод. Как заявил губернатор области Максим Егоров, предприятие работает в штатном режиме, принимаются меры для обеспечения безопасности жителей региона.
Завод находится в Котовске. Он выпускает пироксилиновые пороха.
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"Хочется плакать". На Украине разразился скандал из-за беспилотников
06:25

Французские наемники в ВСУ

На стороне Украины воюет много иностранных наемников, эта информация каждый раз подтверждается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне Минобороны сообщило, что российские войска 17 января высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. По данным ведомства, уничтожены более 60 боевиков.
"Там идет разговор через наших дипломатов. На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. То, что со стороны киевского режима воюют много иностранных наемников, мы заявляли неоднократно, каждый раз снова наше утверждение находит подтверждение", — сказал он в ответ на вопрос, как в Кремле восприняли сообщение о французских наемниках и были ли какие-то предложения Парижа о телефонном разговоре лидеров двух стран.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в ведомство.
Он зашел в здание в 15:00 мск, вопросы журналистов проигнорировал. Дипломат покинул МИД в 15:40 мск, на вопросы также отвечать не стал.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
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Вчера, 18:43

Ход спецоперации

  • ВСУ за неделю потеряли за неделю на всех направлениях убитыми и ранеными около 5600 военнослужащих;
  • Российские подразделения уничтожили более 100 единиц бронетехники и свыше 90 орудий полевой артиллерии, а также два склада с боеприпасами;
  • Авиация ВКС и средства противовоздушной обороны сбили шесть тактических ракет "Точка-У", управляемую авиабомбу "JDAM", 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 274 беспилотных летательных аппарата;
  • Российские войска за неделю нанесли 17 ударов, в том числе ракетами "Кинжал", поразив предприятия военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшие ремонт вооружения и техники, изготовление боеприпасов, порохов и разведывательно-ударных БПЛА;
  • Поражены пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований иностранных наемников и националистов.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияБрянская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРВоздушно-космические силы РоссииДмитрий ПесковАлександр БогомазМаксим Егоров
 
 
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