https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922418026.html
Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне
Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне - РИА Новости, 19.01.2024
Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне
Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:51
2024-01-19T18:51
2024-01-19T19:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 19 янв — РИА Новости. Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" ВС России. "Расчет российских ударных FPV-дронов камикадзе успешно отработал по целям в тылу противника. Часть объектов были заранее выявлены с помощью средств разведки и РЭБ, иные были обнаружены операторами FPV-дронов во время полета в режиме свободной охоты", — сообщил российский военный. В результате налета было уничтожено два склада с боеприпасами и один блиндаж. Каждый дрон нес на себе боевую часть массой в 2,5 килограмма.
https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html
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Уничтожение складов ВСУ в тылу с помощью российских FPV-дронов
Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" ВС России.
2024-01-19T18:51
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вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне
Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне FPV-дронами
ГЕНИЧЕСК, 19 янв — РИА Новости. Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" ВС России.
"Расчет российских ударных FPV-дронов камикадзе успешно отработал по целям в тылу противника. Часть объектов были заранее выявлены с помощью средств разведки и РЭБ, иные были обнаружены операторами FPV-дронов во время полета в режиме свободной охоты", — сообщил российский военный.
В результате налета было уничтожено два склада с боеприпасами и один блиндаж. Каждый дрон нес на себе боевую часть массой в 2,5 килограмма.
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