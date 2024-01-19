https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922418026.html

Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне

Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне - РИА Новости, 19.01.2024

Российские войска уничтожили склады ВСУ в тыловой зоне

Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:51

2024-01-19T18:51

2024-01-19T19:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 19 янв — РИА Новости. Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" ВС России. "Расчет российских ударных FPV-дронов камикадзе успешно отработал по целям в тылу противника. Часть объектов были заранее выявлены с помощью средств разведки и РЭБ, иные были обнаружены операторами FPV-дронов во время полета в режиме свободной охоты", — сообщил российский военный. В результате налета было уничтожено два склада с боеприпасами и один блиндаж. Каждый дрон нес на себе боевую часть массой в 2,5 килограмма.

https://ria.ru/20240119/udar-1922362630.html

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2024

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Уничтожение складов ВСУ в тылу с помощью российских FPV-дронов Склады украинской армии, расположенные в глубокой тыловой зоне, успешно уничтожены российскими FPV-дронами, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск "Юг" ВС России. 2024-01-19T18:51 true PT0M44S

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вооруженные силы рф, безопасность