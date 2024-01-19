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На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных

На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных - РИА Новости, 19.01.2024

На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных

Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:01

2024-01-19T16:01

2024-01-19T16:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

херсонская область

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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херсонская область

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область