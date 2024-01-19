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На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 19.01.2024 (обновлено: 16:13 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922370590.html
На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных
На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных - РИА Новости, 19.01.2024
На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных
Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:01
2024-01-19T16:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Херсонская область
На Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных

МО: на Херсонском направлении за неделю ВСУ потеряли до 325 военных

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении уничтожили в течение недели до 325 украинских военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении упреждающими действиями российских войск и комплексным огневым поражением противника нанесено поражение живой силе и технике 35-й и 38-й бригад морской пехоты, а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка и Ивановка Херсонской области. В результате действий российских войск противник потерял убитыми и ранеными до 325 военнослужащих, три танка, 29 автомобилей и 25 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2024Посмотреть
 
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