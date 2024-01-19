https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922370452.html

Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю

Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 19.01.2024

Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:00

2024-01-19T16:00

2024-01-19T16:07

специальная военная операция на украине

киев

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871390_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9c6f88ce52b8b406c88a1a8c6314a14f.jpg

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка ДНР."Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии", — сообщили в Минобороны.

киев

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность