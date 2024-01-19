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Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 19.01.2024
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:00
2024-01-19T16:00
2024-01-19T16:07
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка ДНР."Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии", — сообщили в Минобороны.
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киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю
МО: Киев за неделю потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении