Рейтинг@Mail.ru
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.01.2024 (обновлено: 16:07 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922370452.html
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 19.01.2024
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:00
2024-01-19T16:07
специальная военная операция на украине
киев
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871390_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_9c6f88ce52b8b406c88a1a8c6314a14f.jpg
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны России."На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства за неделю.Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка ДНР."Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии", — сообщили в Минобороны.
киев
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836871390_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a29c6d2cd391c7c2276584e4e12b2a24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении за неделю

МО: Киев за неделю потерял до 965 военных на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили атаку ВСУ, Киев потерял за неделю до 965 военнослужащих, два танка, шесть бронемашин, сообщили в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", — говорится в сводке министерства за неделю.
Кроме того, по данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Парасковиевка и Павловка ДНР.
"Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, шесть боевых бронированных машин, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 24 автомобиля и 15 орудий полевой артиллерии", — сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:21
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 18.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала