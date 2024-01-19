https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922370178.html

На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ

На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024

На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ

Российские войска на донецком направлении отразили 15 атак за неделю, потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:00

2024-01-19T16:00

2024-01-19T16:13

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

клещеевка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 15 атак за неделю, потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР."Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html

россия

клещеевка

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика