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На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:00 19.01.2024 (обновлено: 16:13 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/spetsoperatsiya-1922370178.html
На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ
На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ
Российские войска на донецком направлении отразили 15 атак за неделю, потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:00
2024-01-19T16:13
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
клещеевка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 15 атак за неделю, потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, сообщили в Минобороны РФ."На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР."Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240119/kassety-1921919768.html
россия
клещеевка
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, клещеевка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Клещеевка, Донецкая Народная Республика
На Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ

МО: на Донецком направлении за неделю российские войска отразили 15 атак ВСУ

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российские войска на донецком направлении отразили 15 атак за неделю, потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, сообщили в Минобороны РФ.
"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии в течение недели отразили 15 атак противника", - говорится в сводке министерства.
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Кроме того, по данным ведомства, российские войска нанесли огневое поражение подразделениям 22-й, 28-й и 93-й механизированных, 5-й и 92-й штурмовых бригад, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Курдюмовка, Антоновка, Богдановка, Клещеевка и Андреевка ДНР.
"Потери противника составили более 1880 военнослужащих убитыми и ранеными, 17 танков, 27 боевых бронированных машин, две пусковые установки зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 86 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКлещеевкаДонецкая Народная Республика
 
 
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