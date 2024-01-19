https://ria.ru/20240119/sotspodderzhka-1922265622.html

В России продлили меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО

В России продлили меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО - РИА Новости, 19.01.2024

В России продлили меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО

Правительство РФ продлило в 2024 году действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам СВО, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:09

2024-01-19T10:09

2024-01-19T10:23

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Правительство РФ продлило в 2024 году действие мер соцподдержки для медицинских работников, оказывающих помощь участникам СВО, сообщается на сайте кабмина."Медицинские работники, оказывающие помощь участникам спецоперации, продолжат получать социальные выплаты в 2024 году. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Меры социальной поддержки для медицинских работников, оказывающих помощь бойцам, были установлены весной 2023 года. Конкретный размер выплат зависит от занимаемой должности и суммарно отработанного времени.Максимальный размер выплат для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями, хирургов, анестезиологов и реаниматологов, которые участвуют в хирургических операциях, составит 100 тысяч рублей в месяц."Такие же выплаты предусмотрены для старших врачей и врачей скорой и неотложной медицинской помощи, а также врачей, проводящих судебно-медицинскую экспертизу", - пояснили в кабмине.Выплаты в размере до 60 тысяч рублей предусмотрены для заместителей руководителей медорганизаций, врачей, главных медицинских сестёр, заведующих отделениями, где раненым оказывается специализированная медицинская помощь в стационарных условиях.Максимальные выплаты для специалистов со средним профессиональным медицинским образованием, которые участвуют в хирургических операциях, а также помогают анестезиологам и реаниматологам, будут равны 40 тысячам рублей в месяц. Аналогичная сумма предусмотрена для медицинских работников, работающих в бригадах скорой медицинской помощи, а также для участвующих в проведении судебно-медицинской экспертизы.Максимальный размер выплат для медицинских работников, принимающих участие в оказании специализированной медпомощи в стационарах, составляет 30 тысяч рублей в месяц. Для младшего медицинского персонала, обеспечивающего специализированную помощь в стационарах, а также младшего персонала и других работников станций скорой помощи и учреждений судебно-медицинской экспертизы выплаты составят до 20 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

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