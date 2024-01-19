https://ria.ru/20240119/sotrudnichestvo-1922245739.html
Посол России выразил надежду на энергетическое сотрудничество с Сеулом
Посол России выразил надежду на энергетическое сотрудничество с Сеулом - РИА Новости, 19.01.2024
Посол России выразил надежду на энергетическое сотрудничество с Сеулом
Использование российских энергоресурсов было бы выгодно для экономики Южной Кореи, и Россия рассчитывает, что в будущем энергетическая составляющая... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T06:17
2024-01-19T06:17
2024-01-19T06:17
экономика
россия
южная корея
георгий зиновьев
сеул
евросоюз
в мире
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СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Использование российских энергоресурсов было бы выгодно для экономики Южной Кореи, и Россия рассчитывает, что в будущем энергетическая составляющая сотрудничества двух стран как минимум вернется к прежним показателям, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев. По его словам, близкое расположение Республики Корея к такому "стабильному, богатому и надежному" поставщику энергоресурсов, как Россия, является "естественным преимуществом" для страны. "Если корейская сторона будет пользоваться этим конкурентным преимуществом, то это будет способствовать в конечном счете стабильной работе экономики. Если же за энергоресурсы переплачивать втридорога, руководствуясь только какими-то политическими соображениями и отказываясь от дешевых вариантов под боком, то, конечно, в перспективе экономика будет терять конкурентоспособность", - заявил посол журналистам. Он добавил, что именно такая ситуация наблюдается на Западе. И хотя уровень импорта российских энергоресурсов в Южную Корею "существенно просел", Сеул не присоединился официально к таким мерам, как, например, потолок цен на нефть, что в России отметили "в позитивном ключе". "Мы рассчитываем, что наши корейские друзья как прагматичные люди делают соответствующие выводы из происходящего, и думаю, что в перспективе энергетическая составляющая нашего сотрудничества как минимум вернется к прежним показателям", - пояснил Зиновьев. Хотя Южная Корея не вводила санкции США или ЕС в отношении российского экспорта энергоносителей, она работала над сокращением его объемов. В 2022 году южнокорейский импорт российской сырой нефти сократился на 60,3%, нефтепродуктов — на 72,9% и сжиженного природного газа - на 31,6%. Исключением из этой тенденции стал растущий импорт угля. В сентябре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники сообщало, что правительство Южной Кореи обратилось к своим государственным энергетическим компаниям с просьбой сократить импорт угля из России, главным образом посредством сделок на спотовом рынке. Сообщалось, что компаниям было предложено сохранить импорт российского угля на уровне 2022 года в 26,53 миллиона тонн. В то же время особых ограничений на закупки по долгосрочным контрактам нет, а независимые производители электроэнергии в стране не были поставлены ни в какие подобные условия и по-прежнему могут свободно покупать российский уголь. Южная Корея импортировала из России 17,38 миллиона тонн в период с января по июль 2023 года. Однако за май-июль импорт подскочил до 8,29 млн тонн, что почти на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://ria.ru/20240119/aviasoobschenie-1922239191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, южная корея, георгий зиновьев, сеул, евросоюз, в мире
Экономика, Россия, Южная Корея, Георгий Зиновьев, Сеул, Евросоюз, В мире
Посол России выразил надежду на энергетическое сотрудничество с Сеулом
Посол России Зиновьев выразил надежду на энергетическое сотрудничество с Сеулом
СЕУЛ, 19 янв – РИА Новости. Использование российских энергоресурсов было бы выгодно для экономики Южной Кореи, и Россия рассчитывает, что в будущем энергетическая составляющая сотрудничества двух стран как минимум вернется к прежним показателям, заявил посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев.
По его словам, близкое расположение Республики Корея к такому "стабильному, богатому и надежному" поставщику энергоресурсов, как Россия, является "естественным преимуществом" для страны.
«
"Если корейская сторона будет пользоваться этим конкурентным преимуществом, то это будет способствовать в конечном счете стабильной работе экономики. Если же за энергоресурсы переплачивать втридорога, руководствуясь только какими-то политическими соображениями и отказываясь от дешевых вариантов под боком, то, конечно, в перспективе экономика будет терять конкурентоспособность", - заявил посол журналистам.
Он добавил, что именно такая ситуация наблюдается на Западе. И хотя уровень импорта российских энергоресурсов в Южную Корею "существенно просел", Сеул не присоединился официально к таким мерам, как, например, потолок цен на нефть, что в России отметили "в позитивном ключе".
"Мы рассчитываем, что наши корейские друзья как прагматичные люди делают соответствующие выводы из происходящего, и думаю, что в перспективе энергетическая составляющая нашего сотрудничества как минимум вернется к прежним показателям", - пояснил Зиновьев.
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Хотя Южная Корея не вводила санкции США
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в отношении российского экспорта энергоносителей, она работала над сокращением его объемов. В 2022 году южнокорейский импорт российской сырой нефти сократился на 60,3%, нефтепродуктов — на 72,9% и сжиженного природного газа - на 31,6%. Исключением из этой тенденции стал растущий импорт угля.
В сентябре S&P Global Commodity Insights со ссылкой на источники сообщало, что правительство Южной Кореи обратилось к своим государственным энергетическим компаниям с просьбой сократить импорт угля из России, главным образом посредством сделок на спотовом рынке. Сообщалось, что компаниям было предложено сохранить импорт российского угля на уровне 2022 года в 26,53 миллиона тонн. В то же время особых ограничений на закупки по долгосрочным контрактам нет, а независимые производители электроэнергии в стране не были поставлены ни в какие подобные условия и по-прежнему могут свободно покупать российский уголь.
Южная Корея импортировала из России 17,38 миллиона тонн в период с января по июль 2023 года. Однако за май-июль импорт подскочил до 8,29 млн тонн, что почти на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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