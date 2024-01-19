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Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии - РИА Новости, 19.01.2024
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12:19 19.01.2024 (обновлено: 12:21 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/soglasheniya-1922302205.html
Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии
Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии - РИА Новости, 19.01.2024
Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии
Представители более 50 российских и киргизских компаний заключили пять соглашений, которые предусматривают, в частности, поставки образцов ткани и фурнитуры,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:19
2024-01-19T12:21
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители более 50 российских и киргизских компаний заключили пять соглашений, которые предусматривают, в частности, поставки образцов ткани и фурнитуры, оказание услуг по пошиву изделий, совместное развитие брендов и коллекций, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП). Встречи и переговоры прошли в конце 2023 года в рамках Российско-Киргизской биржи контактов в области текстильной и швейной промышленности. В ходе серии мероприятий обсуждалось обеспечение швейных цехов новыми заказами, оказание квалифицированных услуг по пошиву одежды и диверсификация поставок ткани и фурнитуры. Ее организовали КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив, а также киргизской ТПП и Национальным агентством по инвестициям при Президенте Киргизской Республики, говорится в сообщении. "В условиях санкций и изменений производственных цепочек важно помогать нашему малому и среднему и бизнесу выстраивать новые кооперационные связи с предприятиями в дружественных государствах. Одна из сфер, в которой наши МСП активно ищут новых партнеров, это производство одежды. При этом в других странах достаточно компаний, готовых стать поставщиками российских предприятий. Проводя биржи контактов, мы помогаем им встретиться друг с другом, обменяться запросами и предложениями, провести продуктивные переговоры и выйти на заключение соглашений о совместной работе", – цитирует пресс-служба слова генерального директора КМСП Александра Исаевича. В текущем году планируется продолжение переговоров представителей российских и киргизских МСП. По их итогам ожидается подписание еще не менее пяти соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках очередной переговорной онлайн-сессии, пояснили в пресс-службе. Там напомнили, что помощь с поиском иностранных партнеров, выстраиванием международных контактов и развитием сотрудничества между малыми и средними предприятиями дружественных стран является одной из задач, решением которых КМСП занимается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
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Россия, Киргизия, Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Швейные предприятия РФ заключили первые соглашения с партнерами из Киргизии

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкСотрудница в цехе швейной фабрики
Сотрудница в цехе швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Сотрудница в цехе швейной фабрики
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Представители более 50 российских и киргизских компаний заключили пять соглашений, которые предусматривают, в частности, поставки образцов ткани и фурнитуры, оказание услуг по пошиву изделий, совместное развитие брендов и коллекций, сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).
Встречи и переговоры прошли в конце 2023 года в рамках Российско-Киргизской биржи контактов в области текстильной и швейной промышленности. В ходе серии мероприятий обсуждалось обеспечение швейных цехов новыми заказами, оказание квалифицированных услуг по пошиву одежды и диверсификация поставок ткани и фурнитуры. Ее организовали КМСП совместно с Агентством стратегических инициатив, а также киргизской ТПП и Национальным агентством по инвестициям при Президенте Киргизской Республики, говорится в сообщении.
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"В условиях санкций и изменений производственных цепочек важно помогать нашему малому и среднему и бизнесу выстраивать новые кооперационные связи с предприятиями в дружественных государствах. Одна из сфер, в которой наши МСП активно ищут новых партнеров, это производство одежды. При этом в других странах достаточно компаний, готовых стать поставщиками российских предприятий. Проводя биржи контактов, мы помогаем им встретиться друг с другом, обменяться запросами и предложениями, провести продуктивные переговоры и выйти на заключение соглашений о совместной работе", – цитирует пресс-служба слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.
В текущем году планируется продолжение переговоров представителей российских и киргизских МСП. По их итогам ожидается подписание еще не менее пяти соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках очередной переговорной онлайн-сессии, пояснили в пресс-службе.
Там напомнили, что помощь с поиском иностранных партнеров, выстраиванием международных контактов и развитием сотрудничества между малыми и средними предприятиями дружественных стран является одной из задач, решением которых КМСП занимается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Его инициировал президент Владимир Путин, реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
 
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