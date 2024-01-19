https://ria.ru/20240119/sneg-1922248701.html

За сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы снега

За сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы снега - РИА Новости, 19.01.2024

За сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы снега

Прирост снега за сутки в Москве составил 25% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T07:28

2024-01-19T07:28

2024-01-19T07:28

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прирост снега за сутки в Москве составил 25% от месячной нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве выпало 25% от месячной нормы, в Подмосковье - 40%, в Туле – рекорд, 67%. За минувшие сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ в переводе на воду выпало 11 миллиметров осадков, на Балчуге - 14, МГУ - 13, Тушино - 7", - рассказал Тишковец. Он добавил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Серпухове и Кашире - 15 миллиметров, Коломне – 17 миллиметров, что составляет около 40% от всего месячного объема небесной влаги.

https://ria.ru/20240118/zhkkh-1922185855.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец