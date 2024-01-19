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Глава узбекского землячества не признал вину в возбуждении вражды - РИА Новости, 19.01.2024
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16:09 19.01.2024 (обновлено: 16:10 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sk-1922374068.html
Глава узбекского землячества не признал вину в возбуждении вражды
Глава узбекского землячества не признал вину в возбуждении вражды - РИА Новости, 19.01.2024
Глава узбекского землячества не признал вину в возбуждении вражды
Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не признал вину в возбуждении ненависти или вражды, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:09
2024-01-19T16:10
общество
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не признал вину в возбуждении ненависти или вражды, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Замоскворецкий суд Москвы сегодня арестовал Баратова по делу о возбуждении ненависти или вражды после публикации поста об участниках СВО."В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая", - говорится в сообщении.Кроме того, устанавливаются иные лица, причастные к преступлению.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил завести уголовное дело на Баратова, опубликовавшего в соцсетях пост о росте цен на яйца, расцененный как оскорбление участников спецоперации. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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общество, россия, москва, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Москва, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава узбекского землячества не признал вину в возбуждении вражды

СК: глава узбекского землячества Баратов не признал вину в возбуждении вражды

© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VKУсман Баратов
Усман Баратов - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Фото : ВАТАНДОШ Узбекское землячество/VK
Усман Баратов. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Глава узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов не признал вину в возбуждении ненависти или вражды, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
Замоскворецкий суд Москвы сегодня арестовал Баратова по делу о возбуждении ненависти или вражды после публикации поста об участниках СВО.
«
"В ходе допроса Баратов вину не признал. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в том числе лингвистическая и компьютерно-техническая", - говорится в сообщении.
Кроме того, устанавливаются иные лица, причастные к преступлению.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил завести уголовное дело на Баратова, опубликовавшего в соцсетях пост о росте цен на яйца, расцененный как оскорбление участников спецоперации. За возбуждение ненависти или вражды в интернете ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
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ОбществоРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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