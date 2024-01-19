https://ria.ru/20240119/shvartsenegger-1922317506.html

Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе

Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе - РИА Новости, 19.01.2024

Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе

Наручные часы, из-за которых был задержан Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля, продали на аукционе в Австрии в четверг РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T13:01

2024-01-19T13:01

2024-01-19T13:01

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ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Наручные часы, из-за которых был задержан Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля, продали на аукционе в Австрии в четверг вечером за 270 тысяч евро, сообщил телеканал Puls24. "Часы, из-за которых у Арнольда Шварценеггера возникли проблемы с мюнхенской таможней, были проданы на аукционе в четверг за 270 тысяч евро", - отметил австрийский телеканал. Уточняется, что швейцарские часы Audemars Piguet находились в частной собственности актера и их первоначальная цена на аукционе составляла 50 тысяч евро. По информации телеканала, часы были разработаны специально для Шварценеггера и выпущены ограниченным тиражом в 20 экземпляров по всему миру. Отмечается, что сделка прошла в четверг вечером на климатическом благотворительном аукционе в ресторане отеля Stanglwirt, который расположен в австрийской курортной деревне Гоинг. Средства, вырученные на аукционе, пойдут на "Климатическую инициативу Шварценеггера", которая ежегодно в мае проводит в Вене "Всемирный саммит Австрии" и поддерживает различные экологические проекты. Помимо часов на аукцион была выставлена картина Шварценеггера работы Кристофа Палашке, картина горнолыжного спортсмена Франца Кламмера, изысканный виски, концерт от Берлинской музыкальной группы The BossHoss, меч из фильма "Конан-варвар", персональная тренировка с голливудской звездой и другие лоты. Как сообщила австрийскому информагентству APA пресс-секретарь "Климатической инициативы Шварценеггера" Наташа Унгер, все экспонаты, проданные на аукционе, собрали 1,31 миллиона евро. Ранее сообщалось, что звезда Голливуда в среду прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. При нем были наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, стоимость которых владелец оценил примерно в 20 тысяч евро. Из-за них при прохождении таможни актер и был задержан. Как писала газета Bild, Шварценеггера тщательно допрашивали, после чего потребовали от него заплатить 35 тысяч евро: 26 тысяч за часы, четыре тысячи — налог и пять тысяч — штраф. Ситуация осложнилась тем, что половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. В итоге офицер сопроводил Шварценеггера в отделение банка. Сам актер пытался объяснить, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, но его аргументы не были услышаны.

https://ria.ru/20231216/kartiny-1916049828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

арнольд шварценеггер, австрия, вена, мюнхен, новости культуры, знаменитости