Рейтинг@Mail.ru
Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:01 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/shvartsenegger-1922317506.html
Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе
Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе - РИА Новости, 19.01.2024
Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе
Наручные часы, из-за которых был задержан Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля, продали на аукционе в Австрии в четверг РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:01
2024-01-19T13:01
культура
арнольд шварценеггер
австрия
вена
мюнхен
новости культуры
знаменитости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767128730_0:108:3074:1837_1920x0_80_0_0_9e36fcbb67c2bb6a77bd04e8b07a695d.jpg
ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Наручные часы, из-за которых был задержан Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля, продали на аукционе в Австрии в четверг вечером за 270 тысяч евро, сообщил телеканал Puls24. "Часы, из-за которых у Арнольда Шварценеггера возникли проблемы с мюнхенской таможней, были проданы на аукционе в четверг за 270 тысяч евро", - отметил австрийский телеканал. Уточняется, что швейцарские часы Audemars Piguet находились в частной собственности актера и их первоначальная цена на аукционе составляла 50 тысяч евро. По информации телеканала, часы были разработаны специально для Шварценеггера и выпущены ограниченным тиражом в 20 экземпляров по всему миру. Отмечается, что сделка прошла в четверг вечером на климатическом благотворительном аукционе в ресторане отеля Stanglwirt, который расположен в австрийской курортной деревне Гоинг. Средства, вырученные на аукционе, пойдут на "Климатическую инициативу Шварценеггера", которая ежегодно в мае проводит в Вене "Всемирный саммит Австрии" и поддерживает различные экологические проекты. Помимо часов на аукцион была выставлена картина Шварценеггера работы Кристофа Палашке, картина горнолыжного спортсмена Франца Кламмера, изысканный виски, концерт от Берлинской музыкальной группы The BossHoss, меч из фильма "Конан-варвар", персональная тренировка с голливудской звездой и другие лоты. Как сообщила австрийскому информагентству APA пресс-секретарь "Климатической инициативы Шварценеггера" Наташа Унгер, все экспонаты, проданные на аукционе, собрали 1,31 миллиона евро. Ранее сообщалось, что звезда Голливуда в среду прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. При нем были наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, стоимость которых владелец оценил примерно в 20 тысяч евро. Из-за них при прохождении таможни актер и был задержан. Как писала газета Bild, Шварценеггера тщательно допрашивали, после чего потребовали от него заплатить 35 тысяч евро: 26 тысяч за часы, четыре тысячи — налог и пять тысяч — штраф. Ситуация осложнилась тем, что половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. В итоге офицер сопроводил Шварценеггера в отделение банка. Сам актер пытался объяснить, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, но его аргументы не были услышаны.
https://ria.ru/20231216/kartiny-1916049828.html
австрия
вена
мюнхен
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767128730_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_805b119843e8fffb904e59cf162d90d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арнольд шварценеггер, австрия, вена, мюнхен, новости культуры, знаменитости
Культура, Арнольд Шварценеггер, Австрия, Вена, Мюнхен, Новости культуры, Знаменитости
Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали на аукционе

Часы, из-за которых Шварценеггера задержали в ФРГ, продали за 270 тысяч евро

© AFP 2024 / HFPA /Emma McIntyre Арнольд Шварценеггер во время 79-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус"
Арнольд Шварценеггер во время 79-й ежегодной церемонии вручения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© AFP 2024 / HFPA /Emma McIntyre
Читать ria.ru в
ВЕНА, 19 янв - РИА Новости. Наручные часы, из-за которых был задержан Арнольд Шварценеггер в аэропорту Мюнхена при прохождении таможенного контроля, продали на аукционе в Австрии в четверг вечером за 270 тысяч евро, сообщил телеканал Puls24.
"Часы, из-за которых у Арнольда Шварценеггера возникли проблемы с мюнхенской таможней, были проданы на аукционе в четверг за 270 тысяч евро", - отметил австрийский телеканал.
Уточняется, что швейцарские часы Audemars Piguet находились в частной собственности актера и их первоначальная цена на аукционе составляла 50 тысяч евро. По информации телеканала, часы были разработаны специально для Шварценеггера и выпущены ограниченным тиражом в 20 экземпляров по всему миру.
Отмечается, что сделка прошла в четверг вечером на климатическом благотворительном аукционе в ресторане отеля Stanglwirt, который расположен в австрийской курортной деревне Гоинг.
Средства, вырученные на аукционе, пойдут на "Климатическую инициативу Шварценеггера", которая ежегодно в мае проводит в Вене "Всемирный саммит Австрии" и поддерживает различные экологические проекты. Помимо часов на аукцион была выставлена картина Шварценеггера работы Кристофа Палашке, картина горнолыжного спортсмена Франца Кламмера, изысканный виски, концерт от Берлинской музыкальной группы The BossHoss, меч из фильма "Конан-варвар", персональная тренировка с голливудской звездой и другие лоты.
Как сообщила австрийскому информагентству APA пресс-секретарь "Климатической инициативы Шварценеггера" Наташа Унгер, все экспонаты, проданные на аукционе, собрали 1,31 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что звезда Голливуда в среду прилетел в Мюнхен, чтобы далее отправиться на Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле. При нем были наручные часы швейцарской фирмы Audemars Piguet, стоимость которых владелец оценил примерно в 20 тысяч евро. Из-за них при прохождении таможни актер и был задержан.
Как писала газета Bild, Шварценеггера тщательно допрашивали, после чего потребовали от него заплатить 35 тысяч евро: 26 тысяч за часы, четыре тысячи — налог и пять тысяч — штраф. Ситуация осложнилась тем, что половину стоимости актер должен был заплатить наличными, которых у него не было. В итоге офицер сопроводил Шварценеггера в отделение банка. Сам актер пытался объяснить, что намеревается продать часы на благотворительном аукционе, но его аргументы не были услышаны.
Картина Женщина в красно-оранжевом берете во время торгов по продаже работ Пабло Пикассо в отеле и казино Bellagio в Лас-Вегасе - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Серьги Зыкиной и рисунки Бродского: что дороже всего уходит с молотка
16 декабря 2023, 08:00
 
КультураАрнольд ШварценеггерАвстрияВенаМюнхенНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала