https://ria.ru/20240119/shilenkov-1922305101.html

Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве

Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве - РИА Новости, 19.01.2024

Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве

Заслуженного артиста России, солиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского, фаготиста Михаила Шиленкова нашли мертвым в ванной отеля "Лемар" в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:15

2024-01-19T12:15

2024-01-19T14:10

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заслуженного артиста России, солиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского, фаготиста Михаила Шиленкова нашли мертвым в ванной отеля "Лемар" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В оркестре подтвердили факт смерти музыканта, добавив, что информацией о ее причине не располагают. Источник РИА Новости рассказал, что, по предварительным данным, Шиленков скончался от острой сердечной недостаточности.Михаил Шиленков родился 8 сентября 1977 года. В 2001 году окончил Московскую консерваторию. Еще в студенческие годы начал играть в столичных оркестрах, с 2003-го стал первым фаготом Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Кроме того, Шиленков сотрудничал с выдающимися музыкантами современности в составе камерных ансамблей, был одним из основателей ансамбля старинных духовых инструментов L'esprit du Vent.

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россия, москва, происшествия, новости культуры