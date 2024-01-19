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Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве
Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве - РИА Новости, 19.01.2024
Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве
Заслуженного артиста России, солиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского, фаготиста Михаила Шиленкова нашли мертвым в ванной отеля "Лемар" в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:15
2024-01-19T12:15
2024-01-19T14:10
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заслуженного артиста России, солиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского, фаготиста Михаила Шиленкова нашли мертвым в ванной отеля "Лемар" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.В оркестре подтвердили факт смерти музыканта, добавив, что информацией о ее причине не располагают. Источник РИА Новости рассказал, что, по предварительным данным, Шиленков скончался от острой сердечной недостаточности.Михаил Шиленков родился 8 сентября 1977 года. В 2001 году окончил Московскую консерваторию. Еще в студенческие годы начал играть в столичных оркестрах, с 2003-го стал первым фаготом Большого симфонического оркестра имени Чайковского. Кроме того, Шиленков сотрудничал с выдающимися музыкантами современности в составе камерных ансамблей, был одним из основателей ансамбля старинных духовых инструментов L'esprit du Vent.
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Тело заслуженного артиста России Шиленкова нашли в отеле в Москве
Заслуженного артиста России Шиленкова нашли мертвым в ванной отеля в Москве
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Заслуженного артиста России, солиста Большого симфонического оркестра имени Чайковского, фаготиста Михаила Шиленкова нашли мертвым в ванной отеля "Лемар" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В оркестре подтвердили факт смерти музыканта, добавив, что информацией о ее причине не располагают. Источник РИА Новости рассказал, что, по предварительным данным, Шиленков скончался от острой сердечной недостаточности.
Михаил Шиленков родился 8 сентября 1977 года. В 2001 году окончил Московскую консерваторию. Еще в студенческие годы начал играть в столичных оркестрах, с 2003-го стал первым фаготом Большого симфонического оркестра имени Чайковского.
Кроме того, Шиленков сотрудничал с выдающимися музыкантами современности в составе камерных ансамблей, был одним из основателей ансамбля старинных духовых инструментов L'esprit du Vent.