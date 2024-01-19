https://ria.ru/20240119/sevastopol-1922309938.html
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города - РИА Новости, 19.01.2024
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Громкие звуки в Севастополе связаны с учебными стрельбами на военном полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:32
2024-01-19T12:32
2024-01-19T12:32
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв – РИА Новости. Громкие звуки в Севастополе связаны с учебными стрельбами на военном полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "Громкие звуки в Севастополе - это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте", - написал Развожаев. По его словам, в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города.
https://ria.ru/20240118/putin-1922223434.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города
Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями военных