https://ria.ru/20240119/set-1922234189.html

Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны

Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны - РИА Новости, 19.01.2024

Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны

Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T01:31

2024-01-19T01:31

2024-01-19T01:31

в мире

буркина-фасо

уагадугу

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране. "Правительство информирует народ Буркина-Фасо, что с 13 января службы безопасности ведут активную работу по ликвидации сети, стремящейся дестабилизировать обстановку в Буркина-Фасо", - сообщил официальный представитель правительства Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого, коммюнике которого публикует портал Burkina24. Согласно заявлению, участниками сети были действующие и уволенные военные, гражданские лица и активисты, которые планировали дестабилизировать институты Буркина-Фасо и остановить процесс восстановления ее "достоинства, целостности, свободы и суверенитета". В заявлении также говорится о выделяемом извне финансировании заговорщиков. "Те, кто стоит за этим проектом, запланировали 14 января как плацдарм для действий, чтобы осуществить свой дьявольский план... В конечном счете, целью было создать беспорядки, способствующие военному вмешательству из-за пределов страны", - сообщает правительство страны. В сентябре 2023 года военные в Буркина-Фасо, которые пришли к власти за год до этого в результате госпереворота, сообщили, что предотвратили госпереворот. Прокуратура при военном трибунале столицы Буркина-Фасо Уагадугу сообщила о задержании четырех офицеров за участие в сорванном государственном перевороте, еще двое офицеров бежали.

https://ria.ru/20230930/vybory-1899580781.html

буркина-фасо

уагадугу

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, буркина-фасо, уагадугу