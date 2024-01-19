https://ria.ru/20240119/set-1922234189.html
Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны
Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны - РИА Новости, 19.01.2024
Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны
Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T01:31
2024-01-19T01:31
2024-01-19T01:31
в мире
буркина-фасо
уагадугу
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране. "Правительство информирует народ Буркина-Фасо, что с 13 января службы безопасности ведут активную работу по ликвидации сети, стремящейся дестабилизировать обстановку в Буркина-Фасо", - сообщил официальный представитель правительства Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого, коммюнике которого публикует портал Burkina24. Согласно заявлению, участниками сети были действующие и уволенные военные, гражданские лица и активисты, которые планировали дестабилизировать институты Буркина-Фасо и остановить процесс восстановления ее "достоинства, целостности, свободы и суверенитета". В заявлении также говорится о выделяемом извне финансировании заговорщиков. "Те, кто стоит за этим проектом, запланировали 14 января как плацдарм для действий, чтобы осуществить свой дьявольский план... В конечном счете, целью было создать беспорядки, способствующие военному вмешательству из-за пределов страны", - сообщает правительство страны. В сентябре 2023 года военные в Буркина-Фасо, которые пришли к власти за год до этого в результате госпереворота, сообщили, что предотвратили госпереворот. Прокуратура при военном трибунале столицы Буркина-Фасо Уагадугу сообщила о задержании четырех офицеров за участие в сорванном государственном перевороте, еще двое офицеров бежали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, буркина-фасо, уагадугу
В мире, Буркина-Фасо, Уагадугу
Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации сети по дестабилизации страны
Власти Буркина-Фасо заявили о ликвидации заговора по дестабилизации страны
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Власти Буркина-Фасо заявили
о ликвидации сети, стремившейся дестабилизировать ситуацию в западноафриканской стране.
«
"Правительство информирует народ Буркина-Фасо, что с 13 января службы безопасности ведут активную работу по ликвидации сети, стремящейся дестабилизировать обстановку в Буркина-Фасо", - сообщил официальный представитель правительства Римтальба Жан Эммануэль Уэдраого, коммюнике которого публикует портал Burkina24.
Согласно заявлению, участниками сети были действующие и уволенные военные, гражданские лица и активисты, которые планировали дестабилизировать институты Буркина-Фасо и остановить процесс восстановления ее "достоинства, целостности, свободы и суверенитета".
В заявлении также говорится о выделяемом извне финансировании заговорщиков.
"Те, кто стоит за этим проектом, запланировали 14 января как плацдарм для действий, чтобы осуществить свой дьявольский план... В конечном счете, целью было создать беспорядки, способствующие военному вмешательству из-за пределов страны", - сообщает правительство страны.
В сентябре 2023 года военные в Буркина-Фасо, которые пришли к власти за год до этого в результате госпереворота, сообщили, что предотвратили госпереворот. Прокуратура при военном трибунале столицы Буркина-Фасо Уагадугу
сообщила о задержании четырех офицеров за участие в сорванном государственном перевороте, еще двое офицеров бежали.
Глава Буркина-Фасо заявил, что выборы не являются его приоритетом