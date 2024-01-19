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Глава ЕЦБ заявила, что объем избыточных сбережений снижается по всему миру - РИА Новости, 19.01.2024
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13:42 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/sberezheniya-1922333275.html
Глава ЕЦБ заявила, что объем избыточных сбережений снижается по всему миру
Глава ЕЦБ заявила, что объем избыточных сбережений снижается по всему миру - РИА Новости, 19.01.2024
Глава ЕЦБ заявила, что объем избыточных сбережений снижается по всему миру
Объем "избыточных" сбережений снижается по всему миру, особенно в развитых экономиках - сейчас он опустился практически до нуля, хотя раньше находился на уровне РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T13:42
2024-01-19T13:42
экономика
давос
кристин лагард
европейский центральный банк
евросоюз
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объем "избыточных" сбережений снижается по всему миру, особенно в развитых экономиках - сейчас он опустился практически до нуля, хотя раньше находился на уровне в 10%, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Когда мы смотрим на объем сбережений по всему миру, их было в избытке. Эти "избыточные" сбережения, особенно в развитых экономиках, снижаются: с 10% "избыточных" сбережений мы пришли практически к нулю. Если мы примем во внимание эти два фактора, ситуацию на рынке труда и снижение сбережений, становится очевидным, что потребление больше не является таким сильным драйвером, как раньше", - сказала она в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом она отметила позитивные тенденции в мировой торговле после замедления в предшествующие два года. "В октябре цифры по мировой торговле впервые за многие месяцы пошли вверх. Еще один положительный фактор, что по всему миру, без учета зоны евро, по всему миру, инфляция снижается. И мы в очередной раз зафиксировали этот тренд в ноябре", - добавила Лагард.
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экономика, давос, кристин лагард, европейский центральный банк, евросоюз, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
Экономика, Давос, Кристин Лагард, Европейский центральный банк, Евросоюз, Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году
Глава ЕЦБ заявила, что объем избыточных сбережений снижается по всему миру

Лагард: объем избыточных сбережений снижается, особенно в развитых странах

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГлава Европейского центрального банка Кристин Лагард
Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Объем "избыточных" сбережений снижается по всему миру, особенно в развитых экономиках - сейчас он опустился практически до нуля, хотя раньше находился на уровне в 10%, заявила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Когда мы смотрим на объем сбережений по всему миру, их было в избытке. Эти "избыточные" сбережения, особенно в развитых экономиках, снижаются: с 10% "избыточных" сбережений мы пришли практически к нулю. Если мы примем во внимание эти два фактора, ситуацию на рынке труда и снижение сбережений, становится очевидным, что потребление больше не является таким сильным драйвером, как раньше", - сказала она в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
При этом она отметила позитивные тенденции в мировой торговле после замедления в предшествующие два года. "В октябре цифры по мировой торговле впервые за многие месяцы пошли вверх. Еще один положительный фактор, что по всему миру, без учета зоны евро, по всему миру, инфляция снижается. И мы в очередной раз зафиксировали этот тренд в ноябре", - добавила Лагард.
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1 декабря 2023, 08:00
 
ЭкономикаДавосКристин ЛагардЕвропейский центральный банкЕвросоюзВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 году
 
 
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