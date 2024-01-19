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ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
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15:17 19.01.2024 (обновлено: 15:40 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/sanktsii-1922358918.html
ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ
ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024
ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ
Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T15:17
2024-01-19T15:40
в мире
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
санкции
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Новые санкции ЕС против РФ могут подразумевать дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков и меры против якобы обхода санкций Россией. Отмечается, что новые санкции обсуждались на встрече послов европейских стран в среду."Европейский союз начал обсуждать новый пакет санкций, который там собираются принять к 24 февраля", - говорится в сообщении агентства.Агентство отмечает, что согласование новых санкций ЕС будет непростым, так как прошлый пакет потребовал многих недель обсуждений.В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.В МИД РФ заявили, что в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html
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в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, санкции
В мире, Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Специальная военная операция на Украине
ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС обсуждает санкции против РФ, которые хочет принять к 24 февраля

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Новые санкции ЕС против РФ могут подразумевать дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков и меры против якобы обхода санкций Россией. Отмечается, что новые санкции обсуждались на встрече послов европейских стран в среду.
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"Европейский союз начал обсуждать новый пакет санкций, который там собираются принять к 24 февраля", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что согласование новых санкций ЕС будет непростым, так как прошлый пакет потребовал многих недель обсуждений.
В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
В МИД РФ заявили, что в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.
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