https://ria.ru/20240119/sanktsii-1922358918.html

ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ

ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2024

ЕС начал обсуждать новые антироссийские санкции, пишут СМИ

Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T15:17

2024-01-19T15:17

2024-01-19T15:40

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России, которые собирается принять к 24 февраля, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.Новые санкции ЕС против РФ могут подразумевать дополнительные торговые ограничения, расширение санкционных списков и меры против якобы обхода санкций Россией. Отмечается, что новые санкции обсуждались на встрече послов европейских стран в среду."Европейский союз начал обсуждать новый пакет санкций, который там собираются принять к 24 февраля", - говорится в сообщении агентства.Агентство отмечает, что согласование новых санкций ЕС будет непростым, так как прошлый пакет потребовал многих недель обсуждений.В декабре совет ЕС утвердил новый, 12-й по счету пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности, литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.В МИД РФ заявили, что в ответ на двенадцатый пакет санкций Евросоюза Россия расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд в РФ. Уточняется, что речь идет о представителях силовых ведомств и коммерческих организаций ЕС, а также гражданах стран ЕС, оказывавших военную помощь Киеву. Кроме того, в список невъездных в Россию вошли представители евроструктур, причастных к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимающихся созданием "трибунала" против российского руководства. Ограничения также касаются участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, проголосовавших 13 октября за резолюцию, нацеленную на неприкрытое вмешательство во внутренние дела РФ и дискредитацию намеченных на 2024 год выборов президента РФ.

https://ria.ru/20240118/es-1921923702.html

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, евросоюз, россия, санкции в отношении россии, санкции