https://ria.ru/20240119/samozanyatye-1922398224.html

Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых

Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых - РИА Новости, 19.01.2024

Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых

В прошлом году самозанятым Волгоградской области была предоставлена господдержка в размере 23,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:45

2024-01-19T17:45

2024-01-19T17:45

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волгоградская область

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В прошлом году самозанятым Волгоградской области была предоставлена господдержка в размере 23,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в 2023 году самозанятые региона воспользовались различными мерами поддержки - обучение, микрозаймы, участие в ярмарках. При этом за все время действия специального налогового режима объем уплаченных ими налогов составил порядка 1,2 миллиарда рублей. Большинство самозанятых Волгоградской области заняты в сфере перевозок, индустрии красоты, а также производят и реализуют различные товары. По информации регионального центра "Мой бизнес", в регионе возрастает популярность самозанятости. В прошлом году число таких граждан достигло 125 тысяч человек, этот показатель на 38 тысяч больше, чем годом ранее. Специальный налоговый режим обладает рядом преимуществ: простота отчетности перед налоговыми органами, низкие налоговые ставки, простая регистрация. Кроме того, им наряду с предпринимателями доступны меры государственной поддержки. Так, более 2,6 тысячи самозанятых получили консультации и различные услуги центра "Мой бизнес", посетили образовательные мероприятия, приняли участие в ярмарках, фестивалях, бизнес-днях и мастер-классах. Самозанятые могут обратиться за бесплатной консультацией по развитию своего дела, получить услуги по разработке логотипа, элементов фирменного стиля, регистрации товарного знака, выходу на электронные торговые площадки и другие. Доступна самозанятым и финансовая поддержка: в 2023 году 23 жителя Волгоградской области получили льготные займы на сумму 9,9 миллиона рублей от Фонда микрофинансирования. В Гарантийном фонде региона самозанятым выдали четыре поручительства на общую сумму 1,2 миллиона, что позволило им привлечь финансирование в размере 1,7 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240119/soglasheniya-1922302205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самозанятые, волгоградская область