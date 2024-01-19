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Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых - РИА Новости, 19.01.2024
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Твой бизнес
 
17:45 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/samozanyatye-1922398224.html
Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых
Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых - РИА Новости, 19.01.2024
Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых
В прошлом году самозанятым Волгоградской области была предоставлена господдержка в размере 23,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:45
2024-01-19T17:45
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поддержка бизнеса
самозанятые
волгоградская область
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В прошлом году самозанятым Волгоградской области была предоставлена господдержка в размере 23,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, в 2023 году самозанятые региона воспользовались различными мерами поддержки - обучение, микрозаймы, участие в ярмарках. При этом за все время действия специального налогового режима объем уплаченных ими налогов составил порядка 1,2 миллиарда рублей. Большинство самозанятых Волгоградской области заняты в сфере перевозок, индустрии красоты, а также производят и реализуют различные товары. По информации регионального центра "Мой бизнес", в регионе возрастает популярность самозанятости. В прошлом году число таких граждан достигло 125 тысяч человек, этот показатель на 38 тысяч больше, чем годом ранее. Специальный налоговый режим обладает рядом преимуществ: простота отчетности перед налоговыми органами, низкие налоговые ставки, простая регистрация. Кроме того, им наряду с предпринимателями доступны меры государственной поддержки. Так, более 2,6 тысячи самозанятых получили консультации и различные услуги центра "Мой бизнес", посетили образовательные мероприятия, приняли участие в ярмарках, фестивалях, бизнес-днях и мастер-классах. Самозанятые могут обратиться за бесплатной консультацией по развитию своего дела, получить услуги по разработке логотипа, элементов фирменного стиля, регистрации товарного знака, выходу на электронные торговые площадки и другие. Доступна самозанятым и финансовая поддержка: в 2023 году 23 жителя Волгоградской области получили льготные займы на сумму 9,9 миллиона рублей от Фонда микрофинансирования. В Гарантийном фонде региона самозанятым выдали четыре поручительства на общую сумму 1,2 миллиона, что позволило им привлечь финансирование в размере 1,7 миллиона рублей.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самозанятые, волгоградская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , самозанятые, Волгоградская область

Более 23 млн рублей составила господдержка волгоградских самозанятых

© iStock.com / BartekSzewczykГрафический дизайнер работает в домашнем офисе
Графический дизайнер работает в домашнем офисе - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© iStock.com / BartekSzewczyk
Графический дизайнер работает в домашнем офисе
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. В прошлом году самозанятым Волгоградской области была предоставлена господдержка в размере 23,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, в 2023 году самозанятые региона воспользовались различными мерами поддержки - обучение, микрозаймы, участие в ярмарках. При этом за все время действия специального налогового режима объем уплаченных ими налогов составил порядка 1,2 миллиарда рублей.
Большинство самозанятых Волгоградской области заняты в сфере перевозок, индустрии красоты, а также производят и реализуют различные товары.
По информации регионального центра "Мой бизнес", в регионе возрастает популярность самозанятости. В прошлом году число таких граждан достигло 125 тысяч человек, этот показатель на 38 тысяч больше, чем годом ранее. Специальный налоговый режим обладает рядом преимуществ: простота отчетности перед налоговыми органами, низкие налоговые ставки, простая регистрация. Кроме того, им наряду с предпринимателями доступны меры государственной поддержки.
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Так, более 2,6 тысячи самозанятых получили консультации и различные услуги центра "Мой бизнес", посетили образовательные мероприятия, приняли участие в ярмарках, фестивалях, бизнес-днях и мастер-классах. Самозанятые могут обратиться за бесплатной консультацией по развитию своего дела, получить услуги по разработке логотипа, элементов фирменного стиля, регистрации товарного знака, выходу на электронные торговые площадки и другие.
Доступна самозанятым и финансовая поддержка: в 2023 году 23 жителя Волгоградской области получили льготные займы на сумму 9,9 миллиона рублей от Фонда микрофинансирования. В Гарантийном фонде региона самозанятым выдали четыре поручительства на общую сумму 1,2 миллиона, что позволило им привлечь финансирование в размере 1,7 миллиона рублей.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесасамозанятыеВолгоградская область
 
 
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