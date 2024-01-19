https://ria.ru/20240119/rzhd-1922283625.html

РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна

РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна - РИА Новости, 19.01.2024

РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна

РЖД в минувшем году перевезли рекордный объем зерна - 32,8 миллиона тонн, сообщила компания. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T11:18

2024-01-19T11:18

2024-01-19T11:29

экономика

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151479/05/1514790559_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e53f5dd85276e8fb95aff7e2c574e713.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД в минувшем году перевезли рекордный объем зерна - 32,8 миллиона тонн, сообщила компания. "Всего на сети железных дорог погружено 32,8 миллиона тонн зерна, что на 37% больше, чем в 2022 году. И это наивысший показатель с момента образования компании", - сообщили РЖД. Больше всего отправлено из Курской области (2,9 миллиона тонн, +32,9% по сравнению с 2022 годом), Ставропольского края (2,7 миллиона тонн, +31,4%), Саратовской области (2,6 миллиона тонн, +49,9%). Экспортные перевозки зерна выросли почти в 1,7 раза, до 23,6 миллиона тонн: в направлении припортовых станций - 14,6 миллиона тонн (рост в 1,9 раза), погранпереходов - 9 миллионов тонн (рост в 1,4 раза). Уточняется, что для потребителей внутри страны отправлено 9,1 миллиона тонн зерна. За декабрь 2023 года российские сельхозпроизводители отгрузили на железную дорогу 3,3 миллиона тонн зерна (+25,4% к декабрю 2022 года).

https://ria.ru/20231002/rzhd-1899813782.html

https://ria.ru/20240118/platskart-1922195312.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, ржд