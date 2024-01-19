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РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна - РИА Новости, 19.01.2024
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11:18 19.01.2024 (обновлено: 11:29 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/rzhd-1922283625.html
РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна
РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна - РИА Новости, 19.01.2024
РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна
РЖД в минувшем году перевезли рекордный объем зерна - 32,8 миллиона тонн, сообщила компания. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T11:18
2024-01-19T11:29
экономика
ржд
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД в минувшем году перевезли рекордный объем зерна - 32,8 миллиона тонн, сообщила компания. "Всего на сети железных дорог погружено 32,8 миллиона тонн зерна, что на 37% больше, чем в 2022 году. И это наивысший показатель с момента образования компании", - сообщили РЖД. Больше всего отправлено из Курской области (2,9 миллиона тонн, +32,9% по сравнению с 2022 годом), Ставропольского края (2,7 миллиона тонн, +31,4%), Саратовской области (2,6 миллиона тонн, +49,9%). Экспортные перевозки зерна выросли почти в 1,7 раза, до 23,6 миллиона тонн: в направлении припортовых станций - 14,6 миллиона тонн (рост в 1,9 раза), погранпереходов - 9 миллионов тонн (рост в 1,4 раза). Уточняется, что для потребителей внутри страны отправлено 9,1 миллиона тонн зерна. За декабрь 2023 года российские сельхозпроизводители отгрузили на железную дорогу 3,3 миллиона тонн зерна (+25,4% к декабрю 2022 года).
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экономика, ржд
Экономика, РЖД
РЖД в 2023 году перевезли рекордный объем зерна

РЖД в минувшем году перевезли 32,8 миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкРазгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале
Разгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Разгрузка железнодорожного вагона с зерном на зерновом терминале. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. РЖД в минувшем году перевезли рекордный объем зерна - 32,8 миллиона тонн, сообщила компания.
"Всего на сети железных дорог погружено 32,8 миллиона тонн зерна, что на 37% больше, чем в 2022 году. И это наивысший показатель с момента образования компании", - сообщили РЖД.
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Больше всего отправлено из Курской области (2,9 миллиона тонн, +32,9% по сравнению с 2022 годом), Ставропольского края (2,7 миллиона тонн, +31,4%), Саратовской области (2,6 миллиона тонн, +49,9%).
Экспортные перевозки зерна выросли почти в 1,7 раза, до 23,6 миллиона тонн: в направлении припортовых станций - 14,6 миллиона тонн (рост в 1,9 раза), погранпереходов - 9 миллионов тонн (рост в 1,4 раза).
Уточняется, что для потребителей внутри страны отправлено 9,1 миллиона тонн зерна.
За декабрь 2023 года российские сельхозпроизводители отгрузили на железную дорогу 3,3 миллиона тонн зерна (+25,4% к декабрю 2022 года).
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