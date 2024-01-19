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Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в московской школе - РИА Новости, 19.01.2024
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14:20 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/rospotrebnadzor-1922343745.html
Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в московской школе
Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в московской школе - РИА Новости, 19.01.2024
Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в московской школе
Информация о случаях пищевых отравлений в школе №2005 и других школах Куркино не соответствует действительности, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:20
2024-01-19T14:20
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Информация о случаях пищевых отравлений в школе №2005 и других школах Куркино не соответствует действительности, сообщается в официальном Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве. "В связи с размещением в Telegram-канале информации о случаях пищевых отравлений в школе №2005 района Куркино управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Отмечается, что с 9 по 19 января в школе №2005 и других школах Куркино случаи острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в автоматизированной информационной системе государственного учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Москве не значатся. "Обращения от родителей, педагогов, администрации школ, на работу базовых предприятий питания, школьных пищеблоков в районе Куркино, а также информация от медицинских организаций о случаях пищевых отравлений, связанных с фактором питания в школах, в управление с начала 2024 года не поступали", - уточняется в сообщении. В пресс-службе столичного департамента образования и науки также опровергли агентству данное сообщение. В ведомстве уточнили, что в понедельник 15 января в школах №2005, 1298, 1387 и 1985 действительно детям давали блинчики на завтрак, как об этом писали, но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было. Также никто из учеников или воспитанников не был госпитализирован с признаками отравления. "В столичных школах строго контролируют питание. За качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента образования и науки Москвы, а также МосГИКа. Помимо этого, в каждом учебном заведении работают профильные комиссии по питанию, в состав которых входят представители школ и родители. Они регулярно проводят мониторинг качества организации и условий питания", - добавили в пресс-службе, отметив, что контроль продукции происходит на всех этапах.
https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей в московской школе

Роспотребнадзор опроверг информацию о массовом отравлении в московской школе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Информация о случаях пищевых отравлений в школе №2005 и других школах Куркино не соответствует действительности, сообщается в официальном Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.
"В связи с размещением в Telegram-канале информации о случаях пищевых отравлений в школе №2005 района Куркино управление Роспотребнадзора по городу Москве информирует, что указанная информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 9 по 19 января в школе №2005 и других школах Куркино случаи острых кишечных инфекций и пищевых отравлений в автоматизированной информационной системе государственного учета инфекционных и паразитарных заболеваний в Москве не значатся.
"Обращения от родителей, педагогов, администрации школ, на работу базовых предприятий питания, школьных пищеблоков в районе Куркино, а также информация от медицинских организаций о случаях пищевых отравлений, связанных с фактором питания в школах, в управление с начала 2024 года не поступали", - уточняется в сообщении.
В пресс-службе столичного департамента образования и науки также опровергли агентству данное сообщение. В ведомстве уточнили, что в понедельник 15 января в школах №2005, 1298, 1387 и 1985 действительно детям давали блинчики на завтрак, как об этом писали, но никаких случаев с отравлением зафиксировано не было. Также никто из учеников или воспитанников не был госпитализирован с признаками отравления.
"В столичных школах строго контролируют питание. За качеством следят специалисты Роспотребнадзора, департамента образования и науки Москвы, а также МосГИКа. Помимо этого, в каждом учебном заведении работают профильные комиссии по питанию, в состав которых входят представители школ и родители. Они регулярно проводят мониторинг качества организации и условий питания", - добавили в пресс-службе, отметив, что контроль продукции происходит на всех этапах.
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