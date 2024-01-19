Рейтинг@Mail.ru
Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 19.01.2024 (обновлено: 14:44 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/rosaviatsiya-1922350046.html
Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах
Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах - РИА Новости, 19.01.2024
Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах
Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде, но для запуска таких устройств необходимо обеспечить безопасность граждан,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:43
2024-01-19T14:44
технологии
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151458/65/1514586515_0:276:4731:2937_1920x0_80_0_0_5725bfbda42f9d87667de7a4e5fc4f4a.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде, но для запуска таких устройств необходимо обеспечить безопасность граждан, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках форума-выставки "Россия". "У нас есть действительно и рассматриваются в настоящее время вопросы использования беспилотников в городской среде... Мы очень тонко и аккуратно к этому вопросу подходим, потому что пустить беспилотник, особенно тяжелый беспилотник, в городскую среду это, конечно, нужно быть уверенным в первую очередь в его надежности", - сказал Ядров. Он подчеркнул, что в городе однозначно должны использоваться только сертифицированные беспилотники. Кроме того, на первом этапе необходимо проложить маршруты, чтобы устройства не летали, например, над парками, школами и детскими садами. "Конечно, это придет. И будет доставка малых грузов, наверное, маркетплейсы очень это будут активно развивать, доставлять медикаменты. Может, когда-то будет доставка еды, как сейчас это делают курьеры… Но в текущей ситуации и в текущем состоянии вот эта новая развивающаяся отрасль это конечно пока преждевременно", - заключил Ядров.
https://ria.ru/20240118/podgotovka-1921972997.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151458/65/1514586515_214:0:4411:3148_1920x0_80_0_0_35ec17ef90fb79d0f8f2c97346f9a830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Технологии, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде

© Depositphotos.com / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© Depositphotos.com / rcaucino
Дрон на закате солнца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде, но для запуска таких устройств необходимо обеспечить безопасность граждан, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках форума-выставки "Россия".
«
"У нас есть действительно и рассматриваются в настоящее время вопросы использования беспилотников в городской среде... Мы очень тонко и аккуратно к этому вопросу подходим, потому что пустить беспилотник, особенно тяжелый беспилотник, в городскую среду это, конечно, нужно быть уверенным в первую очередь в его надежности", - сказал Ядров.
Он подчеркнул, что в городе однозначно должны использоваться только сертифицированные беспилотники. Кроме того, на первом этапе необходимо проложить маршруты, чтобы устройства не летали, например, над парками, школами и детскими садами.
"Конечно, это придет. И будет доставка малых грузов, наверное, маркетплейсы очень это будут активно развивать, доставлять медикаменты. Может, когда-то будет доставка еды, как сейчас это делают курьеры… Но в текущей ситуации и в текущем состоянии вот эта новая развивающаяся отрасль это конечно пока преждевременно", - заключил Ядров.
Класс для подготовки военных операторов беспилотников в Приамурье
В Приамурье открыли классы для подготовки военных операторов беспилотников
Вчера, 04:41
 
ТехнологииФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала