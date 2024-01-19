https://ria.ru/20240119/rosaviatsiya-1922350046.html

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах - РИА Новости, 19.01.2024

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде, но для запуска таких устройств необходимо обеспечить безопасность граждан,... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T14:43

2024-01-19T14:43

2024-01-19T14:44

технологии

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде, но для запуска таких устройств необходимо обеспечить безопасность граждан, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках форума-выставки "Россия". "У нас есть действительно и рассматриваются в настоящее время вопросы использования беспилотников в городской среде... Мы очень тонко и аккуратно к этому вопросу подходим, потому что пустить беспилотник, особенно тяжелый беспилотник, в городскую среду это, конечно, нужно быть уверенным в первую очередь в его надежности", - сказал Ядров. Он подчеркнул, что в городе однозначно должны использоваться только сертифицированные беспилотники. Кроме того, на первом этапе необходимо проложить маршруты, чтобы устройства не летали, например, над парками, школами и детскими садами. "Конечно, это придет. И будет доставка малых грузов, наверное, маркетплейсы очень это будут активно развивать, доставлять медикаменты. Может, когда-то будет доставка еды, как сейчас это делают курьеры… Но в текущей ситуации и в текущем состоянии вот эта новая развивающаяся отрасль это конечно пока преждевременно", - заключил Ядров.

https://ria.ru/20240118/podgotovka-1921972997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)