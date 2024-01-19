https://ria.ru/20240119/reysy-1922422423.html

Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута

Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута - РИА Новости, 19.01.2024

Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута

Морские сервисы транспортной группы Fesco, путь которых проходит через Суэцкий канал, работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:21

2024-01-19T19:21

2024-01-19T19:21

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

красное море

fesco

ансар алла

суэцкий канал

йемен

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Морские сервисы транспортной группы Fesco, путь которых проходит через Суэцкий канал, работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута следования с обеспечением безопасности мореплавания, рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "Морские сервисы Fesco работают в обычном режиме, и на сегодняшний день нет изменений маршрута следования. Суда Fesco следуют в акватории Красного моря с обеспечением всех необходимых требований безопасности мореплавания. При организации морских перевозок мы строго соблюдаем все эти правила. Здоровье и жизни наших моряков являются безусловным приоритетом для Fesco. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий - CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd - временно приостановили доставку через Суэцкий канал.

https://ria.ru/20240118/konteynery-1922001517.html

https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html

красное море

суэцкий канал

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выставка-форум "россия", красное море, fesco, ансар алла, суэцкий канал, йемен