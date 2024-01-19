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Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута - РИА Новости, 19.01.2024
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19:21 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/reysy-1922422423.html
Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута
Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута - РИА Новости, 19.01.2024
Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута
Морские сервисы транспортной группы Fesco, путь которых проходит через Суэцкий канал, работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:21
2024-01-19T19:21
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
красное море
fesco
ансар алла
суэцкий канал
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Морские сервисы транспортной группы Fesco, путь которых проходит через Суэцкий канал, работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута следования с обеспечением безопасности мореплавания, рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов в кулуарах международной выставки-форума "Россия". "Морские сервисы Fesco работают в обычном режиме, и на сегодняшний день нет изменений маршрута следования. Суда Fesco следуют в акватории Красного моря с обеспечением всех необходимых требований безопасности мореплавания. При организации морских перевозок мы строго соблюдаем все эти правила. Здоровье и жизни наших моряков являются безусловным приоритетом для Fesco. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал он. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий - CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd - временно приостановили доставку через Суэцкий канал.
https://ria.ru/20240118/konteynery-1922001517.html
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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выставка-форум "россия", красное море, fesco, ансар алла, суэцкий канал, йемен
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Красное море, FESCO, Ансар Алла, Суэцкий канал, Йемен
Fesco продолжит выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута

Группа Fesco продолжит выполнять рейсы в Красном море без изменения маршрута

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасное море
Красное море - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Морские сервисы транспортной группы Fesco, путь которых проходит через Суэцкий канал, работают в штатном режиме, компания продолжает выполнять рейсы через Красное море без изменения маршрута следования с обеспечением безопасности мореплавания, рассказал журналистам председатель совета директоров группы Андрей Северилов в кулуарах международной выставки-форума "Россия".
"Морские сервисы Fesco работают в обычном режиме, и на сегодняшний день нет изменений маршрута следования. Суда Fesco следуют в акватории Красного моря с обеспечением всех необходимых требований безопасности мореплавания. При организации морских перевозок мы строго соблюдаем все эти правила. Здоровье и жизни наших моряков являются безусловным приоритетом для Fesco. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", – сказал он.
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Вчера, 09:58
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.
Четыре из пяти крупнейших мировых контейнерных линий - CMA CGM, MSC, Maersk и Hapag-Lloyd - временно приостановили доставку через Суэцкий канал.
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13 января, 08:00
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Красное мореFESCOАнсар АллаСуэцкий каналЙемен
 
 
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