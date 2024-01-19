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Депутат прокомментировал выбор жителей Кубани имени Люцифер для ребенка - РИА Новости, 19.01.2024
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14:29 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/rebenok-1922346212.html
Депутат прокомментировал выбор жителей Кубани имени Люцифер для ребенка
Депутат прокомментировал выбор жителей Кубани имени Люцифер для ребенка - РИА Новости, 19.01.2024
Депутат прокомментировал выбор жителей Кубани имени Люцифер для ребенка
Редкие имена не стоит запрещать, однако нужно сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T14:29
2024-01-19T14:29
общество
краснодарский край
сергей алтухов
госдума рф
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Редкие имена не стоит запрещать, однако нужно сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, комментируя выбор жителей Кубани имени Люцифер для своего ребенка. Ранее ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена 2023 года, среди них Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия. "Что касается редких имен, думаю, что запрещать не стоит. Но это всегда вопрос этики и свободы выбора, а также ответственности родителей за будущее ребенка. В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам", - сказал Алтухов. Он добавил, что в Госдуме, например, уже есть инициатива о запрете выбора для ребенка имени, которое не соответствуют его полу. По словам собеседника агентства, сейчас при получении свидетельства о рождении запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и знаков (за исключением дефиса). Кроме того, не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов.
https://ria.ru/20231018/imena-1903529349.html
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общество, краснодарский край, сергей алтухов, госдума рф
Общество, Краснодарский край, Сергей Алтухов, Госдума РФ
Депутат прокомментировал выбор жителей Кубани имени Люцифер для ребенка

Депутат призвал сделать немодным эпатаж при выборе имени ребенка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 19 ноя - РИА Новости. Редкие имена не стоит запрещать, однако нужно сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, комментируя выбор жителей Кубани имени Люцифер для своего ребенка.
Ранее ЗАГС Краснодарского края назвал самые необычные имена 2023 года, среди них Люцифер, Бриллиант, Золотой, Нил и Валькирия.
«
"Что касается редких имен, думаю, что запрещать не стоит. Но это всегда вопрос этики и свободы выбора, а также ответственности родителей за будущее ребенка. В целом, нужно скорее сделать немодным эпатаж и шокирование окружающих, чем прибегать к запретительным инструментам", - сказал Алтухов.
Он добавил, что в Госдуме, например, уже есть инициатива о запрете выбора для ребенка имени, которое не соответствуют его полу. По словам собеседника агентства, сейчас при получении свидетельства о рождении запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных и знаков (за исключением дефиса). Кроме того, не допускается использование мата, рангов, должностей и титулов.
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ОбществоКраснодарский крайСергей АлтуховГосдума РФ
 
 
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