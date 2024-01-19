https://ria.ru/20240119/pvo-1922372498.html

Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ

Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024

Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ

Российская авиация и системы ПВО с 13 по 19 января сбили 274 украинских беспилотника, 6 ракет "Точка-У", 73 снаряда РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:04

2024-01-19T16:04

2024-01-19T16:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО с 13 по 19 января сбили 274 украинских беспилотника, 6 ракет "Точка-У", 73 снаряда РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке."Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф