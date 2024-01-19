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Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ
Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.01.2024
Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ
Российская авиация и системы ПВО с 13 по 19 января сбили 274 украинских беспилотника, 6 ракет "Точка-У", 73 снаряда РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:04
2024-01-19T16:04
2024-01-19T16:06
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Российская авиация и системы ПВО с 13 по 19 января сбили 274 украинских беспилотника, 6 ракет "Точка-У", 73 снаряда РСЗО, сообщило Минобороны РФ в сводке."Авиацией ВКС и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито: шесть тактических ракет "Точка-У", управляемая авиабомба JDAM, 11 реактивных снарядов РСЗО "Ольха", 62 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган", а также 274 беспилотных летательных аппарата", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 10894 беспилотных летательных аппарата, 450 зенитных ракетных комплексов, 14686 танков и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7788 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17617 единиц специальной военной автомобильной техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Авиация и ПВО за неделю сбили шесть ракет "Точка-У" и 274 беспилотника ВСУ
Российская авиация и ПВО за неделю сбили 274 украинских дрона и 73 снаряда РСЗО