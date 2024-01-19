https://ria.ru/20240119/punkt-1922308466.html

Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 19.01.2024

Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной

Румынские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Викову-де-Сус", расположенного на румынско-украинской границе, сообщила в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T12:28

2024-01-19T12:28

2024-01-19T12:28

в мире

украина

румыния

черновицкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921289186_0:1:780:440_1920x0_80_0_0_92b9d0267d63bb00de00570c699f7a52.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Румынские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Викову-де-Сус", расположенного на румынско-украинской границе, сообщила в пятницу украинская Госпогранслужба в Telegram-канале. Госпогранслужба Украины 15 января сообщала об возобновлении блокировки румынскими фермерами двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на границе с Украиной. Первое упоминание о блокировании украинских грузовиков на въезд с Румынии было 13 января. "Румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск" в Черновицкой области. Пропуск всех транспортных средств через пункт пропуска производится в обычном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что через пункт пропуска "Красноильск", расположенный на юго-западе Черновицкой области, могут проехать только пустые грузовики. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.

https://ria.ru/20240105/rumyniya-1919812529.html

https://ria.ru/20231217/spor-1916270635.html

украина

румыния

черновицкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, румыния, черновицкая область