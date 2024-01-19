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Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной - РИА Новости, 19.01.2024
Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной
Румынские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Викову-де-Сус", расположенного на румынско-украинской границе, сообщила в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T12:28
2024-01-19T12:28
2024-01-19T12:28
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Румынские фермеры прекратили блокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Викову-де-Сус", расположенного на румынско-украинской границе, сообщила в пятницу украинская Госпогранслужба в Telegram-канале. Госпогранслужба Украины 15 января сообщала об возобновлении блокировки румынскими фермерами двух пунктов пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на границе с Украиной. Первое упоминание о блокировании украинских грузовиков на въезд с Румынии было 13 января. "Румынские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Викову-де-Сус", что напротив украинского пункта пропуска "Красноильск" в Черновицкой области. Пропуск всех транспортных средств через пункт пропуска производится в обычном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что через пункт пропуска "Красноильск", расположенный на юго-западе Черновицкой области, могут проехать только пустые грузовики. В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин.
https://ria.ru/20240105/rumyniya-1919812529.html
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в мире, украина, румыния, черновицкая область
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область
Румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной
Госпогранслужба: румынские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной