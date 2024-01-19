https://ria.ru/20240119/proisshestvie-1922416290.html
Прокуратура назвала возможную причину остановки подъемника в Подмосковье
Прокуратура назвала возможную причину остановки подъемника в Подмосковье - РИА Новости, 19.01.2024
Прокуратура назвала возможную причину остановки подъемника в Подмосковье
Подъемник горнолыжного комплекса в Яхроме мог остановиться по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса, организована проверка,... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T18:43
2024-01-19T18:43
2024-01-19T19:18
московская область (подмосковье)
яхрома
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Подъемник горнолыжного комплекса в Яхроме мог остановиться по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса, организована проверка, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели."Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки кресельного подъемника горнолыжного комплекса в Яхроме. По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди", — говорится в сообщении.Как уточняется, все люди были оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований порядка эксплуатации подъемника, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.
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московская область (подмосковье), яхрома, происшествия
Московская область (Подмосковье), Яхрома, Происшествия
Прокуратура назвала возможную причину остановки подъемника в Подмосковье
Прокуратура: в Яхроме ЧП могло произойти из-за поломки поворотного колеса
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости.
Подъемник горнолыжного комплекса в Яхроме мог остановиться по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса, организована проверка, сообщается в Telegram-канале
прокуратуры Московской области.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что подъемник с людьми остановился из-за технической неисправности на горнолыжном курорте "Степаново" в городском округе Дмитров Московской области, на место происшествия выехали спасатели.
"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту остановки кресельного подъемника горнолыжного комплекса в Яхроме. По предварительной информации, по причине недостаточного натяжения троса из-за поломки поворотного колеса произошла остановка подъемника, на котором в этот момент находились люди", — говорится в сообщении.
Как уточняется, все люди были оперативно эвакуированы, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований порядка эксплуатации подъемника, при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.
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