https://ria.ru/20240119/prognoz-1918826131.html

Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2024 году

Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2024 году

Тамара Глоба рассказала, что ждет каждый знак зодиака в 2024 году

Астролог, писательница и телеведущая Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, дала прогноз на 2024 год и рассказала, что в нем ждать... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T23:36

2024-01-19T23:36

2024-01-19T23:47

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Астролог, писательница и телеведущая Тамара Глоба в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на YouTube, дала прогноз на 2024 год и рассказала, что в нем ждать каждому знаку зодиака. Каким будет 2024 год? По словам Глобы, предстоящий год станет легче уходящего в "стремлении к миру". "Первая половина года в стремлении к миру, мирным договорам и финансовой стороне жизни будет гораздо более мягкая (по сравнению с 2023-м. — Прим. ред.), – рассказала астролог. – Для молодежи пойдет очень мощное обновление в том, что касается процессов молодежных, технических и вопросов связанных с обучением". Обсуждая главный символ года по китайскому календарю – зеленого деревянного дракона – астролог отметила, что он принесет единство во многих сферах жизни. "Дракон превращает духовное золото в материальное. Деревянный — объединяющая стихия, поэтому построение к миру, объединению, единству и в семье, и в обществе, и в мире — оно будет расти", — пояснила Глоба. Что ждет каждый знак зодиака? По словам Тамары Глобы, для Овнов год будет "очень интересным". "Проекты, которые появятся в жизни Овна, за них нужно браться, а также за все новое. Светлые идеи и мысли принесут в дальнейшем значительный успех и развитие, даже если сразу что-то не состоится. Сколько Овен наработает, столько и получит", — уверена астролог.Она добавила, что в марте, а также в сентябре и октябре этому знаку нужно будет поработать над отношениями. Весной задуматься о здоровье. По-настоящему успешной станет вторая половина года. "Она принесет мощную вспышку, связанную с личным успехом. Удачи будут в спорте, любви и творческих проектах. А еще очень важно чему-то поучиться. Для этого год хороший", — подчеркивает Глоба. Интересным год будет и для Тельцов. Астролог уверяет, что многие представители этого могут достигнуть больших высот. "В начале года и во второй половине весны, а также в летний период будет казаться, что мир вокруг вас вращается, — делится эксперт. — Это будет период реализации новых идей, хорошей прибыли, исполнения мечты. Жизнь даст вам возможности. И эти возможности реализуются даже лучше, чем вы планировали". Она также добавила, что в 2024-м году Тельцов не должны ждать потери при условии, что они не пойдут наперекор судьбе. "Нужно беречь дружбу, особенно в конце лета и начале осени. Старые друзья могут уйти, но новые обязательно появятся, — считает астролог. — Могут вернуться старые связи и предложения, которые покажутся соблазнительным. Но здесь нужно будет придержать желание идти на поводу у старых проектов. Не соблазняться на это ни в коем случае". Для рожденных под знаком Близнецы год откроет "неожиданные перспективы". "Долгое время у Близнецов был период застоя, и сейчас руководство притормаживает их планы и идеи. Но тем не менее благодаря друзьям, покровительству и смелым активным людям, которые подталкивают Близнецов к действию, выстроятся новые проекты, перспективы и возможности", — говорит астролог.В первой половине года появятся "хорошие возможности", чтобы вкладываться в новые дела, имущество, землю. Во второй нужно будет смело реализовывать их. "В начале сентября и в конце года есть опасность потерь. Дороги в этот период не показаны", — предупреждает Глоба. Но все не так плохо. С конца мая, как утверждает ведущая, у Близнецов откроются перспективы, о которых они даже не знали.Ракам новый год даст возможности продвинуть планы и идеи, которые не получилось реализовать в предыдущие, а многие потери будут компенсированы. "Вторая половина года даст Ракам возможность подготовиться к 2025-году, который принесет успех. Но наиболее успешной будет первая половина, — убеждена Глоба. — Что касается личных отношений, есть хорошие возможности. Но нужно обратить внимание на жилье и беречь родителей в начале сезонов". У Львов в 2024 году будет подъем в карьере и личном заработке, особенно весной, летом и осенью. "Осенью Лев разовьет в себе небывалую активность, — отмечает астролог. — В его жизнь придут друзья и покровители, которые внезапно отнесут его на волне удачи к новым берегам". В первой половине весны и в конце лета у Львов могут быть неприятности в дороге. "Есть риск аварии или потери транспортного средства", — делится прогнозом Тамара Глоба. Для Дев год станет успешным вдали от дома, но внутри будет много переживаний, преимущественно весной и в октябре. "Но сентябрь принесет компенсацию, если вкладываться в недвижимость, — советует Глоба. — Если полагаться на помощь тех, кто протягивает руку, Дева обойдет стороной свои проблемы: появится возможность реализоваться в карьере". В первой половине сентября могут быть личные проблемы. В этот период самое главное не делить имущество, предупреждает астролог. "А в конце года нужно беречь семью и свое здоровье", — рекомендует писательница. Весам год принесет неожиданные события из-за одновременно трудного воплощения идей и благоприятных обстоятельств, которые придут к этому знаку. "Если начало года будет интересным, то с начала марта и до конца апреля наступит напряженное время. Придется помогать семье и обращать внимание на своих партнеров", — отмечает астролог. Летом представителей знака Весы захватит плодотворная работа с зарубежными партнерами и откроет новые перспективы. Увы, примерно в это же время и до весны 2025-го представителям этого знака придется пережить "духовный коллапс". "Он коснется разочарований и личных отношений, то есть уйдут какие-то партнеры и люди, на которых Весы надеялись. Но нужно смотреть вперед", — подбадривает Глоба. Скорпионам год даст хорошие возможности в работе, чем надо пользоваться. Одновременно с этим в конце марта — начале апреля могут возникнуть проблемы с друзьями и срывы некоторых планов в деловой и личной сферах. "Главное, беречь здоровье в это время, — рекомендует Тамара Глоба. В новом году у Скорпиона благодаря смелым шагам в профессии могут появиться новые интересные перспективы. "Хорошее время для Скорпиона — это период второй половины осени. Здесь он может делать смелые шаги. А в первой половине делать упор на семью и друзей. Одному работать нельзя", — резюмирует эксперт. Стрельцы переживут деловой подъем: появятся новые коллеги, а самих Стрельцов заметят как хороших профессионалов. У представителей этого знака также возникнут отличные возможности для любви и личных отношений. "Отношения, которые у него завяжутся в дальних поездках и в своем регионе, могут привести к браку. Вторая половина года приведет в его жизнь хороших партнеров", — утверждает астролог. Весной нужно особенно беречь близких и друзей, и ни в коем случае не выяснять финансовые отношения. Тамара Глоба также рекомендует Стрельцам соглашаться на деловое партнерство и не браться за проекты одному. "Иначе конец лета и первая половина осени, а также конец года и начало 2025-го года могут привести к профессиональным и имущественным потерям", — предупреждает астролог. Козерогам год принесет хорошие творческие возможности. "Это любовь, это прибавление в семье, а также реализация деловых и личных планов. Этим надо пользоваться", — не сомневается Тамара Глоба. С конца весны Козерогов ждет много поездок и знакомств. "Это хорошее время, чтобы построить свое жилье, а также получить имущество для работы и умножить его. Но перестраивать все на новую волну пока не стоит. Нужно приумножать то, что есть", — говорит астролог. По словам Тамары Глобы, к Водолеям может прийти популярность, успех, подъем и возможности продвинуть свои идеи и наладить личную жизнь, особенно в дороге. "Вторая половина года потребует от Водолеев больших усилий, а первая половина года даст возможность получить недвижимость", — прогнозирует она.Летом Водолеям стоит ждать любви или пополнения в семье. Также могут вернуться старые партнеры и возникнуть потери, связанные с жилищным вопросом. "В конце лета и в начале осени ни в коем случае не включайтесь в ремонт", — предупреждает Глоба. Для Рыб 2024-й год станет хорошим и удачным в плане путешествий, командировок, а также для публичных выступлений, обучения и преподавания. "Появятся новые знакомые, которые дадут хорошие шансы для заработка. С ними же можно строить свою жизнь. Отношения будут укрепляться", — считает астролог. Опасность личных потерь представляет конец марта, а вторая половина апреля может принести материальные проблемы. "Этот период может затронуть проблемы со здоровьем, а в первой половине сентября нужно быть аккуратнее в путешествиях. Сентябрь — время внимания и контроля", — отмечает Глоба.

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тамара глоба, знаменитости, новости шоу-бизнеса, youtube, стиль жизни