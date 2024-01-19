https://ria.ru/20240119/prizraki-1922274465.html

В Таиланде открыли бизнес по сертификации отсутствия призраков

В Таиланде открыли бизнес по сертификации отсутствия призраков - РИА Новости, 19.01.2024

В Таиланде открыли бизнес по сертификации отсутствия призраков

Два студента Технологического университета Ланна в городе Чиангмай на севере Таиланда объявили об открытии бизнеса по сертификации помещений на предмет... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T10:39

2024-01-19T10:39

2024-01-19T10:39

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 19 янв – РИА Новости. Два студента Технологического университета Ланна в городе Чиангмай на севере Таиланда объявили об открытии бизнеса по сертификации помещений на предмет отсутствия в них призраков или иных злонамеренных потусторонних сущностей, сообщает в пятницу таиландский новостной портал Nation. Молодые люди разместили в социальных сетях сообщения о предоставляемой услуге: ночевке в помещении, в котором, как считается, могут жить привидения, например в квартире или доме, где некоторое время назад умер человек, или в помещении, о котором распространились слухи, что в нем буйствуют потусторонние силы. После ночевки, во время которой встреч с проявлениями потустороннего мира не произойдет, студенты-бизнесмены выдадут владельцам за определенную плату сертификат об отсутствии в принадлежащем им помещении призраков и иных злонамеренных потусторонних сущностей, сообщает издание. "Мне уже звонили несколько потенциальных клиентов, спрашивали о подробностях и деталях предлагаемой нами услуги. Пока, правда, дальше этого не пошло, клиентов у нас пока нет", - сказал изданию двадцатилетний Уифэй Ченг, инициатор нового бизнеса, родившийся в смешанной тайско-тайваньской семье. "Мы пока не устанавливаем твердого тарифа за свои услуги, пока цена договорная", - добавил он. Друг, сокурсник и деловой партнер Ченга, Сеттхавут Бунпракхонг, рассказал порталу, что боится привидений, и что работа, состоящая в ночевках в домах с привидениями, это для него лучший способ перебороть свой страх и доказать себе и всем, что привидений не существует. "Я готов ночевать в одиночку в домах или квартирах, в которых подозревают наличие привидений. Только я буду брать с собой амулеты, предохраняющие от злых духов", - сказал он.

https://ria.ru/20211019/ghost-1755027973.html

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в мире, таиланд