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Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
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09:31 19.01.2024 (обновлено: 10:51 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/primore-1922259580.html
Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье
Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024
Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье
Два ученика четвертого класса пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T09:31
2024-01-19T10:51
большой камень
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Два ученика четвертого класса пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье, сообщила региональная прокуратура. В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как два мальчика угрожают кассиру пистолетом. Но, узнав, что в здании работает видеонаблюдение, они испугались и убежали. По информации прокуратуры, это произошло вечером 18 января.&quot;Героями видео стали два мальчика 2013 года рождения, учащиеся четвертого класса. Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учете&quot;, — говорится в публикации надзорного ведомства. Прокуратура начала проверку деятельности органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html
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большой камень, происшествия
Большой Камень, Происшествия
Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье

В Приморье учащиеся четвертого класса попытались ограбить кассу автовокзала

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Два ученика четвертого класса пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье, сообщила региональная прокуратура.
В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как два мальчика угрожают кассиру пистолетом. Но, узнав, что в здании работает видеонаблюдение, они испугались и убежали.
По информации прокуратуры, это произошло вечером 18 января.
«

"Героями видео стали два мальчика 2013 года рождения, учащиеся четвертого класса. Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учете", — говорится в публикации надзорного ведомства.

Прокуратура начала проверку деятельности органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.
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