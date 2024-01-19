https://ria.ru/20240119/primore-1922259580.html

Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье

Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье - РИА Новости, 19.01.2024

Четвероклассники попытались ограбить кассу в Приморье

Два ученика четвертого класса пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье, сообщила региональная прокуратура. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T09:31

2024-01-19T09:31

2024-01-19T10:51

большой камень

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв — РИА Новости. Два ученика четвертого класса пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень в Приморье, сообщила региональная прокуратура. В соцсетях появилось видео, запечатлевшее, как два мальчика угрожают кассиру пистолетом. Но, узнав, что в здании работает видеонаблюдение, они испугались и убежали. По информации прокуратуры, это произошло вечером 18 января."Героями видео стали два мальчика 2013 года рождения, учащиеся четвертого класса. Оба несовершеннолетних воспитываются в семьях, ранее не состоящих на учете", — говорится в публикации надзорного ведомства. Прокуратура начала проверку деятельности органов, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. Рассматривается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

https://ria.ru/20240118/napadeniya-1922202234.html

большой камень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

большой камень, происшествия