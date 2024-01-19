Рейтинг@Mail.ru
Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:11 19.01.2024 (обновлено: 17:15 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/prigovor-1922394111.html
Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет
Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет - РИА Новости, 19.01.2024
Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет
Расстрелявший военкома из обреза житель Усть-Илимска приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает СУСК по Иркутской области. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:11
2024-01-19T17:15
происшествия
усть-илимск
иркутская область
иркутск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Расстрелявший военкома из обреза житель Усть-Илимска приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает СУСК по Иркутской области. В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший - 26-летний житель Усть-Илимска также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил соответствующее уголовное дело, плюс по статье о незаконном изготовлении оружия. "Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. В ходе следствия были допрошены более 80 свидетелей, проведено 13 экспертиз.
https://ria.ru/20240118/prigovor-1922143243.html
https://ria.ru/20240117/prigovor-1921943849.html
усть-илимск
иркутская область
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, усть-илимск, иркутская область, иркутск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Усть-Илимск, Иркутская область, Иркутск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет

СК: житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Расстрелявший военкома из обреза житель Усть-Илимска приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает СУСК по Иркутской области.
В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший - 26-летний житель Усть-Илимска также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Жителя Петербурга осудили на восемь лет за попытку поджога военкомата
Вчера, 15:55
Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил соответствующее уголовное дело, плюс по статье о незаконном изготовлении оружия.
"Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе.
В ходе следствия были допрошены более 80 свидетелей, проведено 13 экспертиз.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
Жителю Белгорода, напечатавшему 25 миллионов рублей, вынесли приговор
17 января, 20:58
 
ПроисшествияУсть-ИлимскИркутская областьИркутскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала