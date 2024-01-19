https://ria.ru/20240119/prigovor-1922394111.html

Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет

Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет - РИА Новости, 19.01.2024

Житель Иркутской области, расстрелявший военкома из обреза, получил 19 лет

Расстрелявший военкома из обреза житель Усть-Илимска приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает СУСК по Иркутской области. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:11

2024-01-19T17:11

2024-01-19T17:15

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усть-илимск

иркутская область

иркутск

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ИРКУТСК, 19 янв - РИА Новости. Расстрелявший военкома из обреза житель Усть-Илимска приговорен к 19 годам лишения свободы, сообщает СУСК по Иркутской области. В военкомате Усть-Илимска в сентябре 2022 года в результате стрельбы был тяжело ранен тремя выстрелами из обреза военный комиссар. Стрелявший - 26-летний житель Усть-Илимска также попытался поджечь военкомат и сбежать, но в итоге был задержан Росгвардией. Военком с тяжелыми ранениями был доставлен авиацией в больницу Иркутска, где прошел длительный курс лечения. Следственный комитет квалифицировал случившееся как теракт и возбудил соответствующее уголовное дело, плюс по статье о незаконном изготовлении оружия. "Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тысяч рублей и с ограничением свободы в 1 год, с отбыванием основного наказания первые семь лет в тюрьме, остальные в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе. В ходе следствия были допрошены более 80 свидетелей, проведено 13 экспертиз.

https://ria.ru/20240118/prigovor-1922143243.html

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происшествия, усть-илимск, иркутская область, иркутск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)