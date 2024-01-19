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Минздрав рассказал о пострадавших при пожаре на рынке в Челябинске
Минздрав рассказал о пострадавших при пожаре на рынке в Челябинске - РИА Новости, 19.01.2024
Минздрав рассказал о пострадавших при пожаре на рынке в Челябинске
Два человека обратились за помощью к медикам после пожара на рынке в Челябинске, от госпитализации они отказались, сообщила пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:21
2024-01-19T19:21
2024-01-19T19:21
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Два человека обратились за помощью к медикам после пожара на рынке в Челябинске, от госпитализации они отказались, сообщила пресс-служба Минздрава региона. Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером. Как сообщало МЧС, горели торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар произошел после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано. "На рынке "Восточный город", где случился пожар, дежурили две бригады скорой медицинской помощи. К медикам за помощью обратились двое сотрудников рынка, надышавшиеся продуктами горения. После осмотра от госпитализации оба пострадавших отказались", - говорится в сообщении. На данный момент одну бригаду скорой отпустили, другая продолжает дежурство, уточняется в сообщении.
челябинск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
2024-01-19T19:21
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PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Минздрав рассказал о пострадавших при пожаре на рынке в Челябинске
Минздрав: два человека обратились к медикам после пожара на рынке в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Два человека обратились за помощью к медикам после пожара на рынке в Челябинске, от госпитализации они отказались, сообщила пресс-служба Минздрава региона.
Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером. Как сообщало МЧС
, горели торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар произошел после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров, открытое горение ликвидировано.
"На рынке "Восточный город", где случился пожар, дежурили две бригады скорой медицинской помощи. К медикам за помощью обратились двое сотрудников рынка, надышавшиеся продуктами горения. После осмотра от госпитализации оба пострадавших отказались", - говорится в сообщении.
На данный момент одну бригаду скорой отпустили, другая продолжает дежурство, уточняется в сообщении.