https://ria.ru/20240119/pozhar-1922420891.html
В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание
В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание - РИА Новости, 19.01.2024
В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание
Пожар произошёл в двухэтажном торговом здании в Краснодаре, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T19:09
2024-01-19T19:09
2024-01-19T19:09
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краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Пожар произошёл в двухэтажном торговом здании в Краснодаре, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным министерства, кровля двухэтажного торгового здания загорелась в Краснодаре на улице Ростовское шоссе. "Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что в 18.40 спасатели ликвидировали открытое горение.
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РИА Новости
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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание
В Краснодаре двухэтажное торговое здание загорелось на площади 400 "квадратов"
КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Пожар произошёл в двухэтажном торговом здании в Краснодаре, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.
По данным министерства, кровля двухэтажного торгового здания загорелась в Краснодаре на улице Ростовское шоссе.
"Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в 18.40 спасатели ликвидировали открытое горение.
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