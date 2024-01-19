https://ria.ru/20240119/pozhar-1922420891.html

В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание

В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание - РИА Новости, 19.01.2024

В Краснодаре загорелось двухэтажное торговое здание

Пожар произошёл в двухэтажном торговом здании в Краснодаре, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T19:09

2024-01-19T19:09

2024-01-19T19:09

происшествия

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 19 янв — РИА Новости. Пожар произошёл в двухэтажном торговом здании в Краснодаре, площадь возгорания достигла 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС. По данным министерства, кровля двухэтажного торгового здания загорелась в Краснодаре на улице Ростовское шоссе. "Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении. Отмечается, что в 18.40 спасатели ликвидировали открытое горение.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

краснодар

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происшествия, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)