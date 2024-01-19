https://ria.ru/20240119/pozhar-1922418948.html

При пожаре на рынке в Челябинске ликвидировали открытое горение

При пожаре на рынке в Челябинске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 19.01.2024

При пожаре на рынке в Челябинске ликвидировали открытое горение

Открытое горение на рынке в Челябинске ликвидировано, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T18:55

2024-01-19T18:55

2024-01-19T19:17

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Открытое горение на рынке в Челябинске ликвидировано, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.Рынок загорелся в центре Челябинска в пятницу вечером. Как сообщало МЧС, горели торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар произошел после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было. Площадь возгорания составила 1,2 тысячи квадратных метров."В 20.42 (18.42 мск) объявлена ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.ГУ МЧС сообщало о ликвидации угрозы распространения пожара, для замеров воздуха на месте работает лаборатория от регионального Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922420891.html

челябинск

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происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)