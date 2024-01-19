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В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК - РИА Новости, 19.01.2024
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17:44 19.01.2024 (обновлено: 17:45 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922401842.html
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК - РИА Новости, 19.01.2024
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК
Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:44
2024-01-19T17:45
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Челябинске локализован на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как сообщало ведомство, пожар на рынке начался после его закрытия, людей в павильонах не было.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК

МЧС: пожар в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс "квадратов"

Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр видео очевидца
Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр видео очевидца
Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар в Челябинске локализован на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Как сообщало ведомство, пожар на рынке начался после его закрытия, людей в павильонах не было.
Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр записи с камеры видеонаблюдения
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2024 годах
16:42
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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