https://ria.ru/20240119/pozhar-1922401842.html

В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК

В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК - РИА Новости, 19.01.2024

В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК

Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:44

2024-01-19T17:44

2024-01-19T17:45

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Челябинске локализован на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как сообщало ведомство, пожар на рынке начался после его закрытия, людей в павильонах не было.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)