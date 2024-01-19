https://ria.ru/20240119/pozhar-1922401842.html
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК - РИА Новости, 19.01.2024
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК
Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:44
2024-01-19T17:44
2024-01-19T17:45
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Крупный пожар в павильонах на рынке возле торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар в Челябинске локализован на площади 1200 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Как сообщало ведомство, пожар на рынке начался после его закрытия, людей в павильонах не было.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске локализовали пожар в павильонах возле ТРК
МЧС: пожар в Челябинске локализовали на площади 1,2 тыс "квадратов"