https://ria.ru/20240119/pozhar-1922389852.html
Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС
Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС - РИА Новости, 19.01.2024
Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС
Пожар на рынке в центре Челябинска начался после его закрытия, людей в павильонах не было, сообщило МЧС России. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T17:01
2024-01-19T17:01
2024-01-19T17:07
происшествия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пожар на рынке в центре Челябинска начался после его закрытия, людей в павильонах не было, сообщило МЧС России.На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх.Как сообщал МЧС РФ, в ТРК "Европа-Азия" горят торговые павильоны на 1000 квадратных метрах, позже появилось сообщение об увеличении возгорания до 1,2 тысячи квадратных метров."По уточненной информации, горят торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар случился после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было", - говорится в сообщении. Группировка для тушения увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники, уточняется в сообщении.В целях безопасности из ТРК "Европа-Азия" эвакуируют посетителей и персонал, поясняет МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС
МЧС: пожар на рынке в Челябинске начался уже после его закрытия
ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пожар на рынке в центре Челябинска начался после его закрытия, людей в павильонах не было, сообщило МЧС России.
На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх.
Как сообщал МЧС РФ, в ТРК "Европа-Азия" горят торговые павильоны на 1000 квадратных метрах, позже появилось сообщение об увеличении возгорания до 1,2 тысячи квадратных метров.
"По уточненной информации, горят торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар случился после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было", - говорится в сообщении. Группировка для тушения увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники, уточняется в сообщении.
В целях безопасности из ТРК "Европа-Азия" эвакуируют посетителей и персонал, поясняет МЧС.
Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода