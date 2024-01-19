https://ria.ru/20240119/pozhar-1922389852.html

Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС

Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС - РИА Новости, 19.01.2024

Людей на рынке в Челябинске в момент начала пожара не было, сообщило МЧС

Пожар на рынке в центре Челябинска начался после его закрытия, людей в павильонах не было, сообщило МЧС России. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T17:01

2024-01-19T17:01

2024-01-19T17:07

происшествия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 янв – РИА Новости. Пожар на рынке в центре Челябинска начался после его закрытия, людей в павильонах не было, сообщило МЧС России.На камерах видеонаблюдения челябинского интернет-провайдера "Интерсвязь", установленных на пересечении улиц Кирова и братьев Кашириных видно, что горит рынок, столбы черного дыма взмывают вверх.Как сообщал МЧС РФ, в ТРК "Европа-Азия" горят торговые павильоны на 1000 квадратных метрах, позже появилось сообщение об увеличении возгорания до 1,2 тысячи квадратных метров."По уточненной информации, горят торговые ряды на рынке рядом с ТРК "Европа-Азия". Пожар случился после закрытия рынка, людей в павильонах уже не было", - говорится в сообщении. Группировка для тушения увеличена до 96 специалистов и 36 единиц техники, уточняется в сообщении.В целях безопасности из ТРК "Европа-Азия" эвакуируют посетителей и персонал, поясняет МЧС.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922378093.html

челябинск

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)