https://ria.ru/20240119/pozhar-1922387693.html

На территории рязанского нефтезавода потушили пожар

На территории рязанского нефтезавода потушили пожар - РИА Новости, 19.01.2024

На территории рязанского нефтезавода потушили пожар

Пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), где произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:53

2024-01-19T16:53

2024-01-19T16:54

рязань

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), где произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает региональный ГУМЧС. Как сообщало в пятницу ГУМЧС по Рязанской области, в 14.38 по мск поступило сообщение о загорании по адресу: город Рязань, Южный промузел, дом 8. Предварительно, пострадавших нет. В 15.16 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. По данным открытых источников, по адресу Южный промузел, 8 в Рязани располагается РНПК. "В 16.29 полная ликвидация", - сообщили журналистам в региональном ГУМЧС.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922383200.html

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рязань, рязанская область, происшествия