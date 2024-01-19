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На территории рязанского нефтезавода потушили пожар - РИА Новости, 19.01.2024
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16:53 19.01.2024 (обновлено: 16:54 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922387693.html
На территории рязанского нефтезавода потушили пожар
На территории рязанского нефтезавода потушили пожар - РИА Новости, 19.01.2024
На территории рязанского нефтезавода потушили пожар
Пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), где произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:53
2024-01-19T16:54
рязань
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), где произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает региональный ГУМЧС. Как сообщало в пятницу ГУМЧС по Рязанской области, в 14.38 по мск поступило сообщение о загорании по адресу: город Рязань, Южный промузел, дом 8. Предварительно, пострадавших нет. В 15.16 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. По данным открытых источников, по адресу Южный промузел, 8 в Рязани располагается РНПК. "В 16.29 полная ликвидация", - сообщили журналистам в региональном ГУМЧС.
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рязань, рязанская область, происшествия
Рязань, Рязанская область, Происшествия
На территории рязанского нефтезавода потушили пожар

ГУМЧС: пожар ликвидировали на территории РНПК

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Пожар на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), где произошло возгорание на площади 10 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает региональный ГУМЧС.
Как сообщало в пятницу ГУМЧС по Рязанской области, в 14.38 по мск поступило сообщение о загорании по адресу: город Рязань, Южный промузел, дом 8. Предварительно, пострадавших нет. В 15.16 пожар локализовали на площади 10 квадратных метров. По данным открытых источников, по адресу Южный промузел, 8 в Рязани располагается РНПК.
"В 16.29 полная ликвидация", - сообщили журналистам в региональном ГУМЧС.
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