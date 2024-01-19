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Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024
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16:40 19.01.2024 (обновлено: 17:38 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922383200.html
Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов"
Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024
Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в павильонах на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:40
2024-01-19T17:38
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
челябинск
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара в павильонах на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров в пределах торговых павильонов", — сказал собеседник агентства.До этого было известно о площади в тысячу "квадратов". Огонь может перекинуться на соседние здания, идет эвакуация, отмечали в МЧС.
россия
челябинск
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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, челябинск
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Челябинск
Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара в павильонах на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов"

МЧС: площадь пожара у ТРК "Европа-Азия" в Челябинске выросла до 1200 "квадратов"

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара в павильонах на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров в пределах торговых павильонов", — сказал собеседник агентства.
До этого было известно о площади в тысячу "квадратов". Огонь может перекинуться на соседние здания, идет эвакуация, отмечали в МЧС.
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Челябинск
 
 
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