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Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 19.01.2024

Площадь пожара на рынке в Челябинске возросла до 1,2 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в павильонах на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:40

2024-01-19T16:40

2024-01-19T17:38

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

челябинск

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Площадь пожара в павильонах на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия" в Челябинске увеличилась до 1,2 тысячи квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров в пределах торговых павильонов", — сказал собеседник агентства.До этого было известно о площади в тысячу "квадратов". Огонь может перекинуться на соседние здания, идет эвакуация, отмечали в МЧС.

россия

челябинск

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2024

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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения 2024-01-19T16:40 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), видео, челябинск