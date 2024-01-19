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В Приморье загорелось военное лесничество - РИА Новости, 19.01.2024
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16:30 19.01.2024 (обновлено: 16:58 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380743.html
В Приморье загорелось военное лесничество
В Приморье загорелось военное лесничество - РИА Новости, 19.01.2024
В Приморье загорелось военное лесничество
Ландшафтный пожар произошел в военном лесничестве в районе станции Провалово в Хасанском округе Приморья, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:30
2024-01-19T16:58
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Ландшафтный пожар произошел в военном лесничестве в районе станции Провалово в Хасанском округе Приморья, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в региональном министерстве ГОЧС. Ранее в социальных сетях Владивостока распространились кадры зарева от пожара на противоположном от города побережье Амурского залива. "Горит территория военного лесничества в районе станции Провалово рядом с Тавричанкой. На пути огня есть естественные преграды в виде рек, поэтому угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в министерстве. Представитель национального парка "Земля леопарда", который также располагается в Хасанском округе, сообщил РИА Новости, что угроза для заповедной территории и ее обитателей от пожара в настоящее время отсутствует. "Пожар на достаточном удалении от границ нацпарка, но тем не менее наши специалисты следят за ситуацией и готовы не допустить перехода огня на территорию", - сообщил РИА Новости представитель учреждения.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380199.html
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происшествия
Происшествия
В Приморье загорелось военное лесничество

В Приморье загорелось военное лесничество, угрозы населенным пунктам нет

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Ландшафтный пожар произошел в военном лесничестве в районе станции Провалово в Хасанском округе Приморья, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в региональном министерстве ГОЧС.
Ранее в социальных сетях Владивостока распространились кадры зарева от пожара на противоположном от города побережье Амурского залива.
«
"Горит территория военного лесничества в районе станции Провалово рядом с Тавричанкой. На пути огня есть естественные преграды в виде рек, поэтому угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в министерстве.
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Представитель национального парка "Земля леопарда", который также располагается в Хасанском округе, сообщил РИА Новости, что угроза для заповедной территории и ее обитателей от пожара в настоящее время отсутствует.
"Пожар на достаточном удалении от границ нацпарка, но тем не менее наши специалисты следят за ситуацией и готовы не допустить перехода огня на территорию", - сообщил РИА Новости представитель учреждения.
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