https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380743.html

В Приморье загорелось военное лесничество

В Приморье загорелось военное лесничество - РИА Новости, 19.01.2024

В Приморье загорелось военное лесничество

Ландшафтный пожар произошел в военном лесничестве в районе станции Провалово в Хасанском округе Приморья, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:30

2024-01-19T16:30

2024-01-19T16:58

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Ландшафтный пожар произошел в военном лесничестве в районе станции Провалово в Хасанском округе Приморья, угрозы населенным пунктам нет, сообщили РИА Новости в региональном министерстве ГОЧС. Ранее в социальных сетях Владивостока распространились кадры зарева от пожара на противоположном от города побережье Амурского залива. "Горит территория военного лесничества в районе станции Провалово рядом с Тавричанкой. На пути огня есть естественные преграды в виде рек, поэтому угрозы населенным пунктам нет", - сообщили в министерстве. Представитель национального парка "Земля леопарда", который также располагается в Хасанском округе, сообщил РИА Новости, что угроза для заповедной территории и ее обитателей от пожара в настоящее время отсутствует. "Пожар на достаточном удалении от границ нацпарка, но тем не менее наши специалисты следят за ситуацией и готовы не допустить перехода огня на территорию", - сообщил РИА Новости представитель учреждения.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380199.html

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380101.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия