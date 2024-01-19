https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380199.html

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах - РИА Новости, 19.01.2024

Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах

Шесть человек остаются в больницах после пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:28

2024-01-19T16:28

2024-01-19T16:28

происшествия

шахты

ростовская область

ростов-на-дону

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Шесть человек остаются в больницах после пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель Минздрава региона. Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал взрыв. Пострадали десять человек. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда. "В настоящее время после пожара на заводе в Шахтах в лечебных учреждениях области находятся шесть человек", - сказал представитель областного Минздрава. Двое пострадавших были 17 января транспортированы в Ростов-на-Дону. Они находятся в областном ожоговом центре. Специалисты оценивают их состояние как средней степени тяжести. В БСМП Шахтах остаются четверо пострадавших. Их состояние оценивается также как средней степени тяжести. Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.

https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html

шахты

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент взрыва на заводе в Шахтах Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован. 2024-01-19T16:28 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шахты, ростовская область, ростов-на-дону