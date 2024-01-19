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Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах - РИА Новости, 19.01.2024
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16:28 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380199.html
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах - РИА Новости, 19.01.2024
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах
Шесть человек остаются в больницах после пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:28
2024-01-19T16:28
происшествия
шахты
ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Шесть человек остаются в больницах после пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель Минздрава региона. Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал взрыв. Пострадали десять человек. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда. "В настоящее время после пожара на заводе в Шахтах в лечебных учреждениях области находятся шесть человек", - сказал представитель областного Минздрава. Двое пострадавших были 17 января транспортированы в Ростов-на-Дону. Они находятся в областном ожоговом центре. Специалисты оценивают их состояние как средней степени тяжести. В БСМП Шахтах остаются четверо пострадавших. Их состояние оценивается также как средней степени тяжести. Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.
https://ria.ru/20240112/pozhary-1920881324.html
шахты
ростовская область
ростов-на-дону
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
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происшествия, шахты, ростовская область, ростов-на-дону
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Ростов-на-Дону
Медики рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах

Минздрав: шесть человек остаются в больницах после пожара на заводе в Шахтах

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкПоследствия пожара на заводе "Авангард" в Ростовской области
Последствия пожара на заводе Авангард в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Последствия пожара на заводе "Авангард" в Ростовской области
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 янв - РИА Новости. Шесть человек остаются в больницах после пожара на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области, сообщил журналистам представитель Минздрава региона.
Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади до 1 тысячи "квадратов". По данным властей города, возгоранию предшествовал взрыв. Пострадали десять человек. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда.
"В настоящее время после пожара на заводе в Шахтах в лечебных учреждениях области находятся шесть человек", - сказал представитель областного Минздрава.
Двое пострадавших были 17 января транспортированы в Ростов-на-Дону. Они находятся в областном ожоговом центре. Специалисты оценивают их состояние как средней степени тяжести.
В БСМП Шахтах остаются четверо пострадавших. Их состояние оценивается также как средней степени тяжести.
Компания ООО "Авангард" запустила в городе Шахты Ростовской области первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил 5 миллиардов рублей. Мощность предприятия - 6 тысяч тонн волокна в месяц.
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
12 января, 11:08
 
ПроисшествияШахтыРостовская областьРостов-на-Дону
 
 
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