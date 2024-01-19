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В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК - РИА Новости, 19.01.2024
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16:27 19.01.2024 (обновлено: 17:45 19.01.2024)
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380101.html
В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК
В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК - РИА Новости, 19.01.2024
В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК
В Челябинске произошел пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия", началась эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:27
2024-01-19T17:45
происшествия
челябинск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининский район
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Челябинске произошел пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия", началась эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Существует угроза распространения огня. Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей из расположенного рядом торгового комплекса", — сказал собеседник агентства.По данным спасателей, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 96 человек и 36 единиц техники.Как отметили в областной прокуратуре, пожар произошел на территории рынка "Восточный город" на улице Кирова, 72а. На место ЧП выехала прокурор Калининского района Челябинска Татьяна Полежаева. Ведомство организовало проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.Позднее в МЧС уточнили, что возгорание произошло после закрытия указанного рынка, в этот момент людей там не было.
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html
челябинск
россия
калининский район
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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения
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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район
Происшествия, Челябинск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининский район
В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК

МЧС: пожар у ТРК в центре Челябинска может распространиться на другие здания

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Челябинске произошел пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия", началась эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Существует угроза распространения огня. Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей из расположенного рядом торгового комплекса", — сказал собеседник агентства.
По данным спасателей, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 96 человек и 36 единиц техники.
Как отметили в областной прокуратуре, пожар произошел на территории рынка "Восточный город" на улице Кирова, 72а. На место ЧП выехала прокурор Калининского района Челябинска Татьяна Полежаева.
Ведомство организовало проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
Позднее в МЧС уточнили, что возгорание произошло после закрытия указанного рынка, в этот момент людей там не было.
Пожар на рынке центре Челябинска. Кадр записи с камеры видеонаблюдения
Крупные пожары на рынках и в торговых павильонах в России в 2022-2024 годах
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ПроисшествияЧелябинскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининский район
 
 
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