https://ria.ru/20240119/pozhar-1922380101.html

В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК

В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК - РИА Новости, 19.01.2024

В Челябинске загорелись павильоны на территории ТРК

В Челябинске произошел пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия", началась эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:27

2024-01-19T16:27

2024-01-19T17:45

происшествия

челябинск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининский район

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Челябинске произошел пожар на территории торгово-развлекательного комплекса "Европа-Азия", началась эвакуация, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Существует угроза распространения огня. Основные усилия пожарных сосредоточены на ликвидации возгорания, защите соседних зданий и эвакуации людей из расположенного рядом торгового комплекса", — сказал собеседник агентства.По данным спасателей, площадь возгорания достигла 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 96 человек и 36 единиц техники.Как отметили в областной прокуратуре, пожар произошел на территории рынка "Восточный город" на улице Кирова, 72а. На место ЧП выехала прокурор Калининского района Челябинска Татьяна Полежаева. Ведомство организовало проверку, в ходе которой установят все обстоятельства и причины произошедшего, а также дадут оценку исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.Позднее в МЧС уточнили, что возгорание произошло после закрытия указанного рынка, в этот момент людей там не было.

https://ria.ru/20240119/pozhar-1922382982.html

челябинск

россия

калининский район

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Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения Пожар на рынке Челябинска. Кадры с камеры видеонаблюдения 2024-01-19T16:27 true PT0M12S

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происшествия, челябинск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининский район