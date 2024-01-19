https://ria.ru/20240119/pozhar-1922378093.html

Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода

Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода - РИА Новости, 19.01.2024

Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода

Пожар на площади 10 квадратных метров произошел на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, никто не пострадал. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-19T16:20

2024-01-19T16:20

2024-01-19T16:20

происшествия

россия

рязань

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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Пожар на площади 10 квадратных метров произошел на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, никто не пострадал. "В 14.38 поступило сообщение о загорании по адресу город Рязань, Южный промузел, дом 8. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. Отмечается, что в 15.16 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. На месте работают 23 единицы техники, 80 человек. Причины устанавливаются, добавили в ГУМЧС. По данным открытых источников, по адресу Южный промузел, 8 в Рязани располагается Рязанская нефтеперерабатывающая компания.

https://radiosputnik.ru/20240119/pozhar-1922367464.html

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2024

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происшествия, россия, рязань