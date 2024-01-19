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Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода - РИА Новости, 19.01.2024
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16:20 19.01.2024
https://ria.ru/20240119/pozhar-1922378093.html
Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода
Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода - РИА Новости, 19.01.2024
Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода
Пожар на площади 10 квадратных метров произошел на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, никто не пострадал. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-19T16:20
2024-01-19T16:20
происшествия
россия
рязань
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Пожар на площади 10 квадратных метров произошел на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, никто не пострадал. "В 14.38 поступило сообщение о загорании по адресу город Рязань, Южный промузел, дом 8. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону. Отмечается, что в 15.16 пожар локализован на площади 10 квадратных метров. На месте работают 23 единицы техники, 80 человек. Причины устанавливаются, добавили в ГУМЧС. По данным открытых источников, по адресу Южный промузел, 8 в Рязани располагается Рязанская нефтеперерабатывающая компания.
https://radiosputnik.ru/20240119/pozhar-1922367464.html
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происшествия, россия, рязань
Происшествия, Россия, Рязань
Пожар вспыхнул на территории Рязанского нефтезавода

В Рязани вспыхнул пожар на площади десяти "квадратов" на территории нефтезавода

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 19 янв - РИА Новости. Пожар на площади 10 квадратных метров произошел на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, никто не пострадал.
"В 14.38 поступило сообщение о загорании по адресу город Рязань, Южный промузел, дом 8. По предварительной информации, пострадавших нет", - сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС РФ по региону.
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Отмечается, что в 15.16 пожар локализован на площади 10 квадратных метров.
На месте работают 23 единицы техники, 80 человек. Причины устанавливаются, добавили в ГУМЧС.
По данным открытых источников, по адресу Южный промузел, 8 в Рязани располагается Рязанская нефтеперерабатывающая компания.
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